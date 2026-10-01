Θεσσαλονίκη: ΕΔΕ για την καταδίωξη TikToker – Η μήνυση που υπέβαλε εναντίον των αστυνομικών

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Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά τη μήνυση, που υπέβαλε γνωστός Tik Toker για περιστατικό, που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας υποστηρίζει ότι τον σταμάτησαν για έλεγχο στην οδό Λαγκαδά και έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου του με λοστό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, ο Tik Toker φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα μετά τα διόδια της Ανάληψης, μπαίνοντας στην πόλη με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μετά την καταγγελία, θα πραγματοποιηθεί ΕΔΕ για τους αστυνομικούς.

Η καταγγελία του TikToker

Ο influencer, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα social media, έδειξε το όχημά του με σπασμένα τζάμια και περιέγραψε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Όπως υποστηρίζει, αστυνομικοί που επέβαιναν σε συμβατικό όχημα άρχισαν να τον ακολουθούν στην οδό Λαγκαδά. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε προηγηθεί εμφανής προειδοποίηση για να σταματήσει, καθώς -όπως αναφέρει- το όχημα δεν είχε ενεργοποιημένο φάρο, ενώ δεν άκουσε ούτε ηχητικό σήμα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε άλλο όχημα. Όπως καταγγέλλει, στη συνέχεια οι αστυνομικοί κατέβηκαν από το όχημά τους, φόρεσαν γάντια και έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του προκειμένου να τον βγάλουν από αυτό.

Σε νέο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, ο influencer αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και επιμένει στη δική του περιγραφή για τις συνθήκες του περιστατικού.

Τι υποστηρίζει η Αστυνομία

Διαφορετική είναι η εικόνα που μεταφέρουν αστυνομικές πηγές για την έναρξη και την εξέλιξη της καταδίωξης.

Σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, το περιστατικό ξεκίνησε στα διόδια της Ανάληψης, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνταν για την αντιμετώπιση της διακίνησης παράτυπων μεταναστών.

Οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν όχημα να κινείται με ιδιαίτερα αυξημένη ταχύτητα και να έδωσαν εντολή στον οδηγό να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο. Κατά τις ίδιες πηγές, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι το όχημα κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και, στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί, προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τα σπασμένα τζάμια και η μήνυση

Αναφορικά με τις ζημιές στο όχημα, η Αστυνομία αναφέρει ότι οι αστυνομικοί έσπασαν το τζάμι της πόρτας του συνοδηγού, καθώς και το πίσω δεξί παράθυρο, προκειμένου να ανοίξουν το αυτοκίνητο, καθώς -σύμφωνα με την ίδια εκδοχή- ο οδηγός είχε κλειδωθεί στο εσωτερικό του.

Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετικές περιγραφές για τις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η καταδίωξη, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η σύλληψη.

Παράλληλα με τη διαδικασία που αφορά στις κατηγορίες σε βάρος του, ο TikToker είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος των αστυνομικών, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκαν οι ζημιές στο όχημά του και πραγματοποιήθηκε η σύλληψή του.