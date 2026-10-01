Κακοκαιρία στην Κρήτη: Κόπηκε στα δύο γέφυρα στον Μυλοπόταμο – Συγκλονιστικό βίντεο με αυτοκίνητο να κρέμεται… στο κενό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες ζημιές έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Δήμου Μυλοποτάμου, με τη γέφυρα Δισκουρίου, να καταρρέει από τα ορμητικά νερά και ένα αυτοκίνητο, να καταλήγει στην κοίτη του ποταμού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο CRETA24 ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γ. Κλάδος, τα νερά παρέσυραν τη γέφυρα, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι που κινούνταν με το όχημά του στην περιοχή να πέσει στην κοίτη. Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ.

Η κατάσταση στον ορεινό όγκο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αρχές να συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Μεγάλες ζημιές σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξό

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο, κυρίως στις περιοχές των Ζωνιανών, των Λιβαδίων και της Αξού. Όπως σημείωσε ο δήμαρχος, οι ζημιές είναι μεγάλες και η εικόνα που έχει διαμορφωθεί σε αρκετά σημεία, του ορεινού δικτύου, είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Παράλληλα, προβλήματα έχουν καταγραφεί και στην ηλεκτροδότηση. Ζωνιανά, Ανώγεια και Αξός παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ στα Ζωνιανά, έχουν σημειωθεί και πτώσεις στύλων του δικτύου. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ενημερωθεί προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί ή άλλες περιπτώσεις που να θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων

Λόγω της σφοδρότητας των φαινομένων, ο Δήμος Μυλοποτάμου, καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων ή υποχωρήσεις του οδοστρώματος. Οι πολίτες καλούνται να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα και χειμάρρους, καθώς η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί απότομα εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας νερού.