Συναγερμός στην Πάτρα: Εκκενώθηκε το Δικαστικό Μέγαρο έπειτα από απειλή για βόμβα

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (1/10) στην Πάτρα έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας στο Δικαστικό Μέγαρο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές έδωσαν εντολή για την εκκένωση του κτιρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όσων βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Εργαζόμενοι, δικηγόροι, διάδικοι και πολίτες απομακρύνθηκαν από το Δικαστικό Μέγαρο, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι έρευνες, σύμφωνα με το pelop.gr βρίσκονται σε εξέλιξη και πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στους χώρους του κτιρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η απειλή έχει πραγματική βάση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της φάρσας.