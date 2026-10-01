Συναγερμός στην Πάτρα: Εκκενώθηκε το Δικαστικό Μέγαρο έπειτα από απειλή για βόμβα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (1/10) στην Πάτρα έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας στο Δικαστικό Μέγαρο της αχαϊκής πρωτεύουσας. Οι αρμόδιες αρχές έδωσαν εντολή για την εκκένωση του κτιρίου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Πάτρα - Δικαστικό Μέγαρο
ΦΩΤΟ: pelop.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας στο Δικαστικό Μέγαρο.
  • Οι αρμόδιες αρχές έδωσαν εντολή για την εκκένωση του κτιρίου, με εργαζόμενους, δικηγόρους και πολίτες να απομακρύνονται από το Δικαστικό Μέγαρο.
  • Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη από αστυνομικές δυνάμεις, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της φάρσας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (1/10) στην Πάτρα έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας στο Δικαστικό Μέγαρο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές έδωσαν εντολή για την εκκένωση του κτιρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όσων βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Εργαζόμενοι, δικηγόροι, διάδικοι και πολίτες απομακρύνθηκαν από το Δικαστικό Μέγαρο, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι έρευνες, σύμφωνα με το pelop.gr  βρίσκονται σε εξέλιξη και πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στους χώρους του κτιρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η απειλή έχει πραγματική βάση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της φάρσας.

 

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