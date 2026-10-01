Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα Εφετών ο 23χρονος Σέρβος που συνελήφθη έπειτα από κινηματογραφική επιχείρηση – Διώκεται για ληστεία κρυπτονομισμάτων

Ο νεαρός Σέρβος, ο οποίος συνελήφθη στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών για την εκτέλεση ερυθράς αγγελίας διεθνών αναζητήσεων, από τις Σερβικές Αρχές. Κατηγορείται για ληστεία κρυπτονομισμάτων αξίας άνω των 50.000 ευρώ, που φέρεται να τέλεσε το 2025 στο Βελιγράδι, ενώ οι ελληνικές Αρχές, διερευνούν πιθανή σύνδεση του με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης οδηγείται ο νεαρός Σέρβος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από αστυνομική επιχείρηση, στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης.
  • Εις βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων από τις Αρχές της πατρίδας του, για ληστεία που φέρεται να τέλεσε το 2025 στο Βελιγράδι, συνδεόμενη με κρυπτονομίσματα αξίας, άνω των 50.000 ευρώ.
  • Οι ελληνικές Αρχές. διερευνούν το ενδεχόμενο σύνδεσής του με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, για την έκδοσή του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης οδηγείται ο 23χρονος Σέρβος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από αστυνομική επιχείρηση, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων από τις Αρχές της πατρίδας του, για ληστεία που φέρεται να τέλεσε από κοινού με άλλους, το 2025, στο Βελιγράδι.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα των Σέρβων, η ληστεία συνδέεται με κρυπτονομίσματα αξίας 6 εκατ. δηναρίων (άνω των 50.000 ευρώ, με βάση την σημερινή ισοτιμία), εις βάρος ιδιώτη.

Κατά τα ίδια έγγραφα, ο άνδρας είναι 23 ετών (οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι επρόκειτο για 26χρονο), ενώ συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κατάστημα εστίασης, στην περιοχή της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.

Οι ελληνικές Αρχές, φαίνεται πως είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του στη χώρα μας και διερευνούν το ενδεχόμενο σύνδεσής του, με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια.

Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, για την εκτέλεση του εντάλματος των Σερβικών Αρχών, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημά τους, για την έκδοση του.

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