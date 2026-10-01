H KNE διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή από την Καβάλα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, οργανώνει σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στις 19:00, η ΚΝΕ, με αφορμή τον θάνατο του 16χρονου Γκιάνα Ασλάν, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Η ΚΝΕ ζητεί να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες, θέτοντας παράλληλα στο επίκεντρο το ζήτημα της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων και των υποδομών, καθώς, όπως υποστηρίζει, η απουσία επαρκών μέτρων προστασίας στους αθλητικούς χώρους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για αθλητές και νεολαία.

Με αφορμή την τραγωδία, η οργάνωση επαναφέρει συνολικά το αίτημα για ενιαίο κρατικό έλεγχο και ευθύνη στις αθλητικές υποδομές, ουσιαστική χρηματοδότηση των αθλητικών σωματείων και μέτρα που θα διασφαλίζουν την προστασία της ζωής και της υγείας όσων συμμετέχουν στον αθλητισμό.

Όπως τονίζει η ΚΝΕ: «Ο τραγικός χαμός του 16χρονου Γκιάνα Ασλάν, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Θάσο την Κυριακή, είναι γροθιά στο στομάχι για κάθε νέο και νέα, για κάθε άνθρωπο.

Ο 16χρονος Ασλάν χτύπησε με το κεφάλι σε τοιχίο της κερκίδας που βρισκόταν μόλις ένα μέτρο μακριά από τον αγωνιστικό χώρο και δεν έφερε κανένα προστατευτικό. Πρόκειται για ένα ακόμα έγκλημα που έχει την υπογραφή ενός εχθρικού κράτους που αφήνει μόνιμα απροστάτευτη την ανθρώπινη ζωή.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους τους, τους φίλους και τους συμμαθητές του. Απαιτούμε να διερευνηθούν άμεσα οι ακριβείς συνθήκες και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως:

«Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνεται ξανά με τραγικό τρόπο πως το «πάμε και όπου βγει», βασιλεύει και στους αθλητικούς χώρους, όπως και σε όλες τις πλευρές της ζωής μας.

Είναι απαράδεκτο το 2026 να διοργανώνονται πρωταθλήματα στα οποία δεν υπάρχει ενιαίος κρατικός έλεγχος και ευθύνη για τα γήπεδα, για τις υποδομές, για τα μέτρα ασφάλειας και υγείας των αθλητών και όλα να μετατίθενται στην ευθύνη των τοπικών ομάδων. 6.500 αθλητικά σωματεία, στα οποία συμμετέχουν 480.000 αθλητές και αθλήτριες, να στραγγαλίζονται οικονομικά, χωρίς κρατική χρηματοδότηση, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μοιράζει εκατομμύρια ευρώ σε μια χούφτα ΠΑΕ και ΚΑΕ για να κάνουν μπίζνες και να φτιάχνουν ιδιόκτητα γήπεδα με τα λεφτά του ελληνικού λαού.

Η απώλεια του Ασλάν προστίθεται σε μια μεγάλη αλυσίδα αντίστοιχων περιστατικών με θύματα νέους ανθρώπους, με εκατοντάδες σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα σε αθλητικούς χώρου και σχολικές αθλητικές υποδομές.

Η αλυσίδα αυτή πρέπει να σπάσει. Κανένας νέος να μη μείνει σιωπηλός. Η ΚΝΕ καλεί σε διαμαρτυρία την Πέμπτη 1 Οκτώβρη στις 19:00 στο Σύνταγμα, διεκδικώντας σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας των αθλητών και της νεολαίας. Γιατί ο αθλητισμός πρέπει να “δίνει” ζωή και όχι να αφαιρεί ζωές».