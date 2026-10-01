Κόκκινα δάνεια: Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες – Ποιους αφορά – Αναλυτικά παραδείγματα

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ένα νέο πλαίσιο για την προστασία χιλιάδων δανειοληπτών από τα κόκκινα δάνεια, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός Οκτωβρίου. Το πλαίσιο περιλαμβάνει 16 παρεμβάσεις που αλλάζουν τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, ενισχύοντας την προστασία των οφειλετών και αυστηροποιώντας τη διαφάνεια των servicers.

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Οικονομία

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το νέο πλαίσιο για την προστασία χιλιάδων δανειοληπτών τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο, φέρνοντας 16 νέες παρεμβάσεις που αλλάζουν τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers.- Θέτει σαφείς προθεσμίες για τις διμερείς ρυθμίσεις, με την προκαταβολή να μην ξεπερνά το 15% της οφειλής, ενώ ενισχύεται και η προστασία του συνεπούς οφειλέτη από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.- Παράλληλα, οι servicers υπάγονται σε αυστηρότερο πλαίσιο διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας, με υποχρέωση μεγαλύτερης δημοσιοποίησης στοιχείων και ενισχυμένες κυρώσεις.

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Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το νέο πλαίσιο για την προστασία χιλιάδων δανειοληπτών, που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ειδικότερα ανακοινώθηκαν 16 νέες παρεμβάσεις που αλλάζουν το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Οκτώ μέτρα ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και οκτώ αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Για πρώτη φορά μπαίνουν σαφείς προθεσμίες, συγκεκριμένα όρια και άμεσες συνέπειες όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των οφειλετών. Στις διμερείς ρυθμίσεις ο πιστωτής υποχρεούται να απαντά μέσα σε τρεις μήνες, η διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο σε έξι μήνες και η προκαταβολή δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% της οφειλής, όταν μέχρι σήμερα μπορούσε να φθάνει ακόμη και το 50%.

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