Κόκκινα δάνεια: Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες – Ποιους αφορά – Αναλυτικά παραδείγματα

Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το νέο πλαίσιο για την προστασία χιλιάδων δανειοληπτών, που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ειδικότερα ανακοινώθηκαν 16 νέες παρεμβάσεις που αλλάζουν το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Οκτώ μέτρα ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και οκτώ αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Για πρώτη φορά μπαίνουν σαφείς προθεσμίες, συγκεκριμένα όρια και άμεσες συνέπειες όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των οφειλετών. Στις διμερείς ρυθμίσεις ο πιστωτής υποχρεούται να απαντά μέσα σε τρεις μήνες, η διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο σε έξι μήνες και η προκαταβολή δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% της οφειλής, όταν μέχρι σήμερα μπορούσε να φθάνει ακόμη και το 50%.

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