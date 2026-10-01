Χατζηδάκης στον Realfm 97,8: Κανείς δεν είναι αλάθητος, να παραμείνουμε σεμνοί και αυτοκριτικοί – Τι είπε για τα καύσιμα και την παραπομπή Τριαντόπουλου

Για την ακρίβεια στα καύσιμα, τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο και τις δηλώσεις στελεχών της ΝΔ που προκάλεσαν αντιδράσεις, μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

«Όταν μιλάμε, όλοι μας, δεν μπορεί να τα λέμε και όλα σωστά. Πάντοτε μπορεί να ξεφύγει μια κουβέντα, κάτι να πεις το οποίο μπορεί να παρεξηγηθεί ή να είναι αντικειμενικά λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι να το καταλαβαίνουμε και να παραμένουμε σταθερά αυτοκριτικοί και σταθερά σεμνοί» είπε αρχικά σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις «γαλάζιων» στελεχών, καθώς και το σχετικό μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Αλάθητος δεν είναι κανένας. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα. Είμαστε εδώ για να διορθώνουμε πορεία όπου χρειάζεται» τόνισε ενώ για τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη περί «κακομοίρηδων», σχολίασε: «Υπήρξε διορθωτική δήλωση του συναδέλφου, του ίδιου και ξεκάθαρη τοποθέτηση και της κυβέρνησης και νομίζω και του Πρωθυπουργού. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να πω ότι είμαστε δημοκρατικό κόμμα. Ενθαρρύνουμε τον διάλογο, τις παρατηρήσεις και την κριτική και των ίδιων των βουλευτών και μέσα από τον διάλογο αυτό, προχωρούμε, με αυτοκριτική και χωρίς να ξεχνάμε ότι όσο ψηλότερη θέση παίρνει κανείς, τόσο περισσότερο υπηρέτης γίνεται του λαού, ο οποίος άλλωστε μας έχει στείλει στην Βουλή και στην κυβέρνηση».

Τι είπε για τις νέες παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν

Σχετικά με τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση (σ.σ. καύσιμα, ιδιωτικό χρέος, 120 δόσεις) και την κριτική της αντιπολίτευσης που κάνει λόγο για καθυστέρηση υπογράμμισε: «Η αλήθεια είναι, για να το βάλουμε το πράγμα σε ένα σωστό πλαίσιο, ότι έχουμε μπροστά μας σε όλη την Ευρώπη ένα δύσκολο χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα και για τις κυβερνήσεις -της δικής μας συμπεριλαμβανομένης- και ακόμα περισσότερο για τους ευρωπαίους πολίτες και για τους Έλληνες. Δεν μπορούμε δυστυχώς να αποδράσουμε από την πραγματικότητα. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι μπορούμε να κάνουμε σε εθνικό επίπεδο και τι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ήδη από την περασμένη άνοιξη η Ευρώπη μας έδωσε τη δυνατότητα για κάποια μέτρα ευελιξίας στον χώρο της ενέργειας, τα πήραμε αυτά τα μέτρα, τα ανακοινώσαμε, ήταν ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και τώρα ο Πρωθυπουργός έστειλε μία επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της λέει ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, όπως έγινε την περίοδο του κορονοϊού – τηρουμένων των αναλογιών φυσικά – θα πρέπει να ελαστικοποιηθούν, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία από τις κυβερνήσεις να δράσουν χωρίς να υπάρχει φόβος για κίτρινες και κόκκινες κάρτες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θέλουμε τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες διότι είναι προοίμια μνημονίων».

«Στηριζόμενοι στη δημοσιονομική υπευθυνότητα έχουμε πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια, το κυριότερο εκ των οποίων είναι ότι έχει πέσει η ανεργία από 18% σε 7,4%. Ανακοινώθηκαν τα τελευταία στοιχεία χθες και είναι χαμηλό 18 ετών. Αυτό σημαίνει ότι με αυτή την πολιτική της δημοσιονομικής υπευθυνότητας έχουμε σταθερά, αρκετά μεγαλύτερη ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 600.000 συμπατριώτες μας που δεν είχαν μεροκάματο στο σπίτι τους, βρήκαν δουλειά. Θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε την οικονομία σε γερά θεμέλια για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα ιδιαίτερα σε μια εποχή που στην αγορά ομολόγων διεθνώς, επικρατεί μια αναστάτωση» συνέχισε ο κ. Χατζηδάκης.

«Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει αν τα χρήματα τα παίρνουν από τη δεξιά ή από την αριστερή τσέπη»

«Σε εθνικό επίπεδο, αυτή την ώρα που μιλάμε είμαστε η τρίτη χώρα σε επίπεδο ευρωζώνης, σε παρεμβάσεις που έχουν γίνει από τον Μάρτιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, και αυτό κάτι λέει. Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει νομίζω αν τα χρήματα τα παίρνουν από τη δεξιά τσέπη ή από την αριστερή τσέπη, τους ενδιαφέρει η ενίσχυση αυτή καθ’ αυτή. Βλέπω δηλαδή ότι γίνεται μια συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εάν ο πολίτης έχει βενζίνη δέκα λεπτά φθηνότερη ή ντίζελ είκοσι λεπτά φθηνότερο, του είναι νομίζω αδιάφορο αν αυτό θα προέρχεται από μείωση του φόρου κατανάλωσης ή από επιδότηση στην αντλία. Και η κυβέρνηση έχει επιλέξει αυτή τη τακτική, η οποία από πλευράς έντασης κατατάσσει τη χώρα τρίτη στο σύνολο της ευρωζώνης» πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Τι είπε για τη ρύθμιση των 120 δόσεων

Σε σχέση με τη ρύθμιση οφειλών, είπε: «Έγινε συζήτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βάλαμε κάτω τα στοιχεία, είδαμε ότι υπάρχει επίταση της κρίσης, εξετάστηκε το δημοσιονομικό κόστος και διαπιστώθηκε ότι πράγματι μπορούμε να περάσουμε σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, υπό το φως όλων των τελευταίων εξελίξεων και είπε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά, ότι κάθε 15 μέρες πια, όπως άλλωστε γινόταν και με την ενεργειακή κρίση το 2022, θα επανεξετάζουμε την πολιτική μας και θα τοποθετούμαστε. Τώρα, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, δεν αποκλείεται ενίοτε να λέει και κάποια πράγματα σωστά. Όπως έχει ειπωθεί άλλωστε οι δείκτες του ρολογιού δυο φορές την ημέρα δείχνουν τη σωστή ώρα, ακόμα και αν είναι σταματημένο το ρολόι, αλλά εν πάση περιπτώσει σημασία έχει να κάνουμε το σωστό. Θα ήμασταν σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν αδιάφοροι και ανάλγητοι, αλλά θα ήμασταν επίσης σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν λαϊκιστές και ανεύθυνοι. Προτιμούμε να είμαστε υπεύθυνοι και δεν νομίζω ότι διεκδικεί κανένας, περιέργως, το γήπεδο της υπευθυνότητας στην Ελλάδα, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, όντας ταυτόχρονα και ευαίσθητοι».

Τι είπε για την παραπομπή Τριαντόπουλου και τις δηλώσεις Φλωρίδη

Όσον αφορά στην παραπομπή Τριαντόπουλου, αλλά και το θέμα που θέτει η αντιπολίτευση για τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Γιώργος Φλωρίδης, «ότι όσοι μιλούσαν για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα», είπε: «Καταρχήν, δεν μπορώ να σας πω ότι ανθρώπινα χαίρομαι σε σχέση με την παραπομπή Τριαντόπουλου, αλλά αυτό είναι μια δική μου προσωπική άποψη. Ανεξάρτητα από την προσωπική άποψη και εκτίμηση του καθενός, σημασία έχει η απόφαση της δικαιοσύνης και μεγαλύτερη σημασία από ένα ενδιάμεσο στάδιο στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, θα έχει σημασία η τελική απόφαση της δικαιοσύνης. Όταν θα γίνει λοιπόν το ειδικό δικαστήριο και θα κατατεθούν οι απόψεις, θα ληφθούν και αποφάσεις. Άλλωστε ο κ. Τριαντόπουλος νομίζω είναι παράδειγμα πολιτικού που ζήτησε με τέτοια ένταση να παραπεμφθεί στον φυσικό του δικαστή. Δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά».

«Επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν διώκεται για κάτι άλλο, από το ότι, κατά το κατηγορητήριο, παρέλειψε να κάνει κάποιες ενέργειες οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν από άλλους συγκατηγορούμενους. Παρέλειψε να τους αποτρέψει να κάνουν αυτές τις ενέργειες, για να είμαι ακριβέστερος. Εν πάση περιπτώσει, είναι σίγουρο ότι σε όλη αυτή η ιστορία για αυτό που έχει μείνει να λέγεται μπάζωμα, έχει αποδειχθεί ότι ξυλόλιο δεν υπήρχε. Έχουμε τα επίσημα πορίσματα που το επιβεβαιώνουν και οι δηλώσεις Φλωρίδη, σχετίζονταν ακριβώς με την ύπαρξη ή μη ύπαρξη ξυλολίου. Μην το ξεχνάμε. Ανεξάρτητα από τις φραστικές διατυπώσεις, οι δηλώσεις του ήταν πάνω σε αυτό και σε σχέση με τις δηλώσεις που είχε κάνει για το ξυλόλιο. Ήρθε το πόρισμα και είπε τα ίδια πράγματα», συμπλήρωσε.

Τι είπε για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Ερωτηθείς εάν θα φορτίσει πολύ το πολιτικό κλίμα ενδεχόμενη παραπομπή και του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή, απάντησε: «Για να είμαστε τελείως ειλικρινείς και ανοιχτοί. Εάν ερχόταν αυτή την ώρα το δικαστικό συμβούλιο και απάλλασσε τον κ. Τριαντόπουλο, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα υπήρχαν διάφοροι κύκλοι στην Ελλάδα οι οποίοι θα έλεγαν ότι με παρέμβαση της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη απαλλάχθηκε ο Τριαντόπουλος. Τώρα που παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος, η αντιπολίτευση λέει ιδού η δικαίωσή μας για τα θέματα του ξυλολίου, ενώ είναι προφανές ότι το βούλευμα δεν δικαιώνει τις θεωρίες περί ξυλολίου. Αφορά σε κάτι άλλο. Το ίδιο προφανώς ισχύει και θα ισχύει για την περίπτωση του Καραμανλή».

«Η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι είναι άλλο το ζήτημα των οποίων πολιτικών ευθυνών, και άλλο το ζήτημα των ποινικών ευθυνών. Πάρα πολύ αμφιβάλλω αν στοιχειοθετείται ζήτημα ποινικών ευθυνών και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Σημασία όμως δεν έχει η δική μου γνώμη. Ούτε θέλω σε καμία περίπτωση να επηρεάσω τη δικαιοσύνη. Έχω γνώμη ως πολίτης. Εκείνο που έχει σημασία και αυτό πρέπει να αφορά όλους, και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, είναι η όποια τελική απόφαση της δικαιοσύνης.

Είναι θέμα σεβασμού και των θεσμών και της μνήμης των νεκρών, να μπορέσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ψυχραιμία να αφήσουμε όλη τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αφήνουμε στην άκρη εκ των πραγμάτων τις θεωρίες συνωμοσίας για το συγκεκριμένο θέμα και ελπίζω να έχουμε τη δημοκρατική ωριμότητα να μπορέσουμε να αφήσουμε και τη δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της επί της ουσίας πια, όχι για τις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά για το αν υπάρχουν ευθύνες και ποιες είναι συγκεκριμένα» πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.

«Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω προφανώς τίποτα, δεν λέω ότι χαιρόμαστε για την τελευταία εξέλιξη, λέω όμως παράλληλα ότι είναι ένα θέμα για το οποίο αμέσως αναλήφθηκε και από τον υπουργό αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, η πολιτική ευθύνη, ξεκαθαρίστηκε από τη δική μας πλευρά πού έχουν γίνει λάθη σε σχέση με την προώθηση των έργων του Σιδηροδρόμου, έγινε επιτάχυνση των έργων αυτών αμέσως μετά και βεβαίως έχει αφεθεί η δικαιοσύνη να κάνει η απερίσπαστη δουλειά της και οι δύο υπουργοί για τους οποίους συζητούμε ζήτησαν μόνοι τους την παραπομπή τους τη δικαιοσύνη. Την ίδια στιγμή από την άλλη πλευρά υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση, εκμετάλλευση, υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας, υπάρχουν κραυγές και δεν νομίζω ότι από τον πολιτικό κόσμο και την αντιπολίτευση υπάρχει μια στάση υπευθυνότητας, το αντίθετο. Εξαιρώ τους συγγενείς φυσικά απ’ όλη αυτή την ιστορία» κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.