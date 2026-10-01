Νετανιάχου για τη βάση στο Φέρφορντ: «Προειδοποιήσαμε τη Βρετανία για ιρανικό χτύπημα και μας επέβαλε κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη»

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Στην αποκάλυψη ότι το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα το Λονδίνο για σχεδιαζόμενο ιρανικό χτύπημα σε βρετανική αεροπορική βάση προέβη ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για το γεγονός ότι, παρά τη βοήθεια αυτή στις μυστικές υπηρεσίες, η Βρετανία προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων που στοχεύουν τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Το περιστατικό στη βάση του Φέρφορντ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι το Ιράν εμπλέκεται στο συμβάν που σημειώθηκε την Κυριακή κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ στη νοτιοδυτική Αγγλία, την οποία χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός στον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης.

Πέντε άνδρες, Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας 23 ως 25 ετών, συνελήφθησαν αρχικά ως ύποπτοι για «παράβαση του νόμου περί εκρηκτικών» και για «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας», ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση προχθές, Δευτέρα.

Το Ιράν απέρριψε «κατηγορηματικά» επίσης τη Δευτέρα οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση αυτή.

Οι αιχμές Νετανιάχου

Μιλώντας χθες, Τρίτη, το βράδυ στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ προειδοποίησε στις 8 Σεπτεμβρίου το Λονδίνο για πιθανή ιρανική συνομωσία, λίγο πριν η βρετανική κυβέρνηση ανακοινώσει μέτρα για να απαγορεύσει την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

«Θέλετε να μάθετε πόσο παράλογη είναι η κατάσταση εκεί, και έως πού φτάνει η αντιισραηλινή προπαγάνδα;», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον παρουσιαστή του καναλιού Σον Χάνιτι.

«Εμείς διαβιβάσαμε στους Βρετανούς πληροφορίες που έδειχναν ότι θα γινόταν επίθεση, μια επίθεση ενορχηστρωμένη από το Ιράν. Και, σχεδόν την επομένη, αυτοί μας επέβαλαν κυρώσεις», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Netanyahu on Britain: We gave the Brits the intel that there was going to be an attack, an Iranian-sponsored attack, and pretty much the next day they slapped sanctions on us. So it’s wild. I mean, the caving in, the collapse before the Islamist-Marxist alliance is very… pic.twitter.com/qSIrS9mntB — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026



Σε αντίποινα για τα μέτρα αυτά, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ, σε μια θεαματική υποβάθμιση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Βρετανία.

Οι βρετανικές κυρώσεις, στις οποίες συμμετέχουν η Γαλλία και ο Καναδάς, επιβλήθηκαν σε ένα πλαίσιο ισχυρών εντάσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και χώρες, ιδίως στην Ευρώπη, σε αντίδραση στην αύξηση των βιαιοτήτων που διαπράττονται από εποίκους, καθώς και σ’ ένα ευρύ σχέδιο επέκτασης των ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη από το 1967 Δυτική Όχθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ