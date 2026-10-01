Νετανιάχου για τη βάση στο Φέρφορντ: «Προειδοποιήσαμε τη Βρετανία για ιρανικό χτύπημα και μας επέβαλε κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκάλυψε ότι το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα το Λονδίνο για σχεδιαζόμενο ιρανικό χτύπημα σε βρετανική αεροπορική βάση, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του για την επιβολή βρετανικών κυρώσεων που στοχεύουν τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Το περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ συνέβη την Κυριακή, με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να δηλώνει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ιρανικής εμπλοκής, ενώ το Ιράν απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση.

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Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκάλυψε ότι το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα το Λονδίνο για σχεδιαζόμενο ιρανικό χτύπημα σε βρετανική αεροπορική βάση. Παρ’ όλα αυτά, η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις που στοχεύουν τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, προκαλώντας την έντονη ενόχληση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.
  • Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» για ιρανική εμπλοκή στο συμβάν κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, αν και το Ιράν απέρριψε «κατηγορηματικά» οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση.
  • Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ προειδοποίησε το Λονδίνο για ιρανική συνομωσία, και «σχεδόν την επομένη, αυτοί μας επέβαλαν κυρώσεις», οδηγώντας σε αντίποινα το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ.

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Στην αποκάλυψη ότι το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα το Λονδίνο για σχεδιαζόμενο ιρανικό χτύπημα σε βρετανική αεροπορική βάση προέβη ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για το γεγονός ότι, παρά τη βοήθεια αυτή στις μυστικές υπηρεσίες, η Βρετανία προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων που στοχεύουν τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Το περιστατικό στη βάση του Φέρφορντ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι το Ιράν εμπλέκεται στο συμβάν που σημειώθηκε την Κυριακή κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ στη νοτιοδυτική Αγγλία, την οποία χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός στον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης.

Πέντε άνδρες, Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας 23 ως 25 ετών, συνελήφθησαν αρχικά ως ύποπτοι για «παράβαση του νόμου περί εκρηκτικών» και για «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας», ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση προχθές, Δευτέρα.

Το Ιράν απέρριψε «κατηγορηματικά» επίσης τη Δευτέρα οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση αυτή.

Οι αιχμές Νετανιάχου

Μιλώντας χθες, Τρίτη, το βράδυ στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ προειδοποίησε στις 8 Σεπτεμβρίου το Λονδίνο για πιθανή ιρανική συνομωσία, λίγο πριν η βρετανική κυβέρνηση ανακοινώσει μέτρα για να απαγορεύσει την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

«Θέλετε να μάθετε πόσο παράλογη είναι η κατάσταση εκεί, και έως πού φτάνει η αντιισραηλινή προπαγάνδα;», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον παρουσιαστή του καναλιού Σον Χάνιτι.

«Εμείς διαβιβάσαμε στους Βρετανούς πληροφορίες που έδειχναν ότι θα γινόταν επίθεση, μια επίθεση ενορχηστρωμένη από το Ιράν. Και, σχεδόν την επομένη, αυτοί μας επέβαλαν κυρώσεις», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.


Σε αντίποινα για τα μέτρα αυτά, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ, σε μια θεαματική υποβάθμιση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Βρετανία.

Οι βρετανικές κυρώσεις, στις οποίες συμμετέχουν η Γαλλία και ο Καναδάς, επιβλήθηκαν σε ένα πλαίσιο ισχυρών εντάσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και χώρες, ιδίως στην Ευρώπη, σε αντίδραση στην αύξηση των βιαιοτήτων που διαπράττονται από εποίκους, καθώς και σ’ ένα ευρύ σχέδιο επέκτασης των ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη από το 1967 Δυτική Όχθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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