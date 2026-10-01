Κυριάκος Βελόπουλος: «Η οικονομία της χώρας καταρρέει γιατί δεν παράγουμε πλούτο» – ΒΙΝΤΕΟ

«Η οικονομία της χώρας καταρρέει γιατί δεν παράγουμε πλούτο. Το πιο επικίνδυνο για μια χώρα δεν είναι μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα, αλλά μια πολιτική που δεν βλέπει καν ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Κι εσείς δεν τα βλέπετε», ισχυρίστηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην ομιλία του, στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Νέα κίνητρα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και λοιπές διατάξεις».

Ακολούθως αναρωτήθηκε «γιατί δεν αλλάξατε την παραγωγική βάση της χώρας στα 110 δισ. από την Ευρώπη» και πρόσθεσε: «Η απάντηση βρίσκεται σε μία λέξη: ανικανότητα. Η Ελλάδα δεν είναι φτωχή. Αρκεί να απελευθερώσουμε επιτέλους τις δυνάμεις που ήδη έχουμε. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς θέλετε παθητικές επενδύσεις, ψευτοεπενδύσεις. Δηλαδή, θέλετε αγορές ακινήτων, εξαγορές υφιστάμενων επιχειρήσεων, εταιρικές αναδιαρθρώσεις και δάνεια. Για εμάς παραγωγικές επενδύσεις είναι οι νέες μονάδες, η μεταποίηση, η υπεραξία των προϊόντων, οι νέες υποδομές, οι θέσεις εργασίας, η μεταφορά τεχνογνωσίας, η ενίσχυση των εξαγωγών».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σημείωσε ότι «η ΕΕ ενδέχεται να ζητήσει επιστροφή χρημάτων από αγροτικές ενισχύεις. Το αναφέρει έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, στις 14/9/2026, προς την μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία και την ΑΑΔΕ ως διάδοχο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή ενδέχεται να ζητηθεί η επιστροφή μέρους των χρημάτων για τα βιολογικά; Και εσείς τι κάνετε; Μοιράζετε λεφτά στα ΜΜΕ».

Σχολιάζοντας τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την ενίσχυση των πολιτών, υποστήριξε, μεταξύ άλλων: «Τα μέτρα πλέον είναι ασπιρίνη στη γάγγραινα των πτωχευμένων Ελλήνων. Σας φωνάζαμε τόσο καιρό να υιοθετήσετε το μέτρο των 120 δόσεων και ακόμα τον περασμένο Ιούνιο μας λέγατε ότι δεν γίνεται και υιοθετήσατε το μέτρο των 72 δόσεων. Τώρα πώς γίνεται και υιοθετείτε τις 120 δόσεις; Εμείς λέμε: Τώρα, διαγραφή όλων των τοκογλυφικών προσαυξήσεων, ώστε να επανεκκινήσει η οικονομία. Όσο για τα μέτρα για τους servicers, αυτά είναι salospir για την σηψαιμία. Να υπενθυμίσουμε στον πρωθυπουργό ότι οι servicers δεν είναι οι ιδιοκτήτες των δανείων. Το πρόβλημα είναι τα funds και οι παράνομες κατασχέσεις που κάνουν. Αυτό πρέπει να επιλύσει η κυβέρνηση επιλέγοντας την πρόταση της Ελληνικής Λύσης».

Όσον αφορά τη συζήτηση για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ισχυρίστηκε: «Αν ο ΕΦΚ έπεφτε στα κατώτατα όρια της ΕΕ, η μείωση στην αντλία (μαζί με τον ΦΠΑ) θα ήταν: Βενζίνη, από 70 σε 35,9 λεπτά ΕΦΚ, δηλαδή περίπου 42 λεπτά φθηνότερη το λίτρο. Πετρέλαιο θέρμανσης, περίπου 32 λεπτά φθηνότερο το λίτρο, ενώ το ντίζελ περίπου 10 λεπτά, αλλά μόνιμα, και όχι μόνο για 15 ημέρες».

«Πείτε μας, λοιπόν, ποιος είναι για τα μπάζα; Ο Φλωρίδης που δεν παραιτείται ή ο πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο»

Επίσης, ο κ. Βελόπουλος αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών υποστήριξε: « Το πρόβλημα είναι όχι μόνο στο μπάζωμα, αλλά και στο ξεμπάζωμα. Όσο για τα ξυλόλια, ο κρατικός ΕΟΔΑΣΑΑΜ, το Γενικό Χημείο του Κράτους και ο ίδιος ο πρωθυπουργός μίλησαν για ξυλόλια. Ας μας απαντήσουν λοιπόν αυτοί που μιλούν για ξυλόλια, από τι έγινε τελικά η έκρηξη; Και αφού κάποιοι είπαν ότι η έκρηξη οφειλόταν στα έλαια σιλικόνης, γιατί δεν κάνατε αγωγή στη SIEMENS για τα έλαια σιλικόνης;

Πείτε μας, λοιπόν, ποιος είναι για τα μπάζα; Ο Φλωρίδης που δεν παραιτείται ή ο πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο, ο οποίος δεν θα ενεργούσε από μόνος του».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μίλησε και για «αλαζονεία υπουργών», ενώ σχετικά με την εξωτερική πολιτική ανέφερε: «Δίνουμε τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ στους Βουλγάρους και τι παίρνουμε; Σαράντα οκτώ εκκλησιαστικά κειμήλια που συλήθηκαν από τους Βούλγαρος από τη Μονή Εισοσιφοινίσσης και τις Μητροπόλεις Δράμας, Σερρών και Ξάνθης, όταν μόνο από τη Μονή Εισοσιφοινίσσης είχαν συληθεί 800 ιερά κειμήλια και 430 χειρόγραφα. Σε επιστολή του στην υπουργό πολιτισμού κ. Μενδώνη ο Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι “χάνουμε το διαπραγματευτικό μας χαρτί έναντι των κειμηλίων που υπολείπονται”».

Ο κ. Βελόπουλος άσκησε κριτική και στο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζοντας ότι αντιγράφει τις προτάσεις της Ελληνικής Λύσης, ενώ ακόμη αναφέρθηκε στην επέτειο των 66 χρόνων από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας τονίζοντας: «Χρόνια πολλά στην Κύπρο μας, με την ευχή να κάνουμε ΑΟΖ με την Κύπρο. Δεν είναι περίεργο ότι τόσα χρόνια δεν κάνετε ΑΟΖ; Η Ελληνική Λύση δεν θα αφήσει ποτέ την Κύπρο ξεκρέμαστη».