Κουφονικολάκου: Η χώρα χρειάζεται μια νέα εθνική πυξίδα – Η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη οδηγεί σε υποχωρήσεις

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, εξαπολύει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για τα γεγονότα του 2024 στην Κάσο, με αφορμή δηλώσεις που έκανε για το θέμα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Άγγελος Συρίγος.

Η ΕΛ.Α.Σ. ανήρτησε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο Άγγελος Συρίγος να λέει, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, ότι τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο του 2024 υπήρξαν δύο επεισόδια, στα οποία «η Τουρκία την πρώτη φορά με πέντε πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία αλλά όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα ο σχεδιασμός. Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού. Θεωρήσαμε ότι το θέμα θα μπορούσε να επιλυθεί μέσα από τον διάλογο και τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων»

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση – ανάρτηση της εκπροσώπου Τύπου της Συμπαράταξης, Θεώνης Κουφονικολάκου σημειώνεται ότι «τίποτα δεν μπορεί να μείνει κρυφό για πάντα… Ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσβάλλει ποιον;», διερωτάται και συνεχίζει: «Ο κ. Συρίγος που σε μια κρίση ειλικρίνειας παραδέχθηκε το αυτονόητο ή ο κ. Μητσοτάκης που προσπαθεί να πείσει όλες και όλους εμάς ότι δεν καταλάβαμε τίποτα; Σε κάθε περίπτωση η χώρα χρειάζεται μια νέα εθνική πυξίδα. Η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη οδηγεί σε υποχωρήσεις και σε αδιέξοδο», υποστηρίζει κλείνοντας.

Είχε προηγηθεί σχετική τοποθέτηση, το βράδυ της Τετάρτης, από τον αναπληρωτή τομεάρχη Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ Παυσανία Παπαγεωργίου στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Channel. Το στέλεχος της Συμπαράταξης υποστηρίζοντας ότι άλλη ήταν η θέση της κυβέρνησης τότε και άλλα είπε τώρα ο κ. Συρίγος, θέτει το ερώτημα – μέσω ανάρτησής του – «Ποιος είναι αλήθεια επιζήμιος για την χώρα;».