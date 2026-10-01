Αποκάλυψη- «βόμβα» από τη Δόμνα Μιχαηλίδου για τις Κοινωνικές Κατοικίες: «Δήμοι αντιδρούν και δεν μας αφήνουν να αξιοποιήσουμε ακίνητα»

Σε μια αποκάλυψη – «βόμβα» προχώρησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (1/10) στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Η κα Μιχαηλίδου υποστήριξε ότι υπάρχουν Δήμοι που βάζουν εμπόδια και προσκόμματα στην αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου που είναι χρόνια παρατημένα και κάτοικοι που ξεσηκώνονται, καθώς δεν θέλουν στις περιοχές τους τη δημιουργία Κοινωνικών Κατοικιών ή δομών Αναπηρίας.

Την ώρα που το δημογραφικό αποτελεί μία «βραδυφλεγή βόμβα» για τη χώρα και η στεγαστική κρίση οξύνεται όλο και περισσότερο, το υπουργείο συναντά σοβαρές δυσκολίες στην αξιοποίηση ακινήτων που «αραχνιάζουν» και μένουν «κενά» και τα οποία θα μπορούσαν να είναι μία λύση στο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα του στεγαστικού. Και αυτό εξαιτίας της αναλγησίας εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πιθανόν δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν ψηφοφόρους τους και της τάσης «βολέματος» κατοίκων και φορέων που ενδιαφέρονται περισσότερο να μη «διαταραχθεί» η εικόνα της περιοχής τους όπως την ξέρουν έως σήμερα, παρά για τον διπλανό τους και τις ανάγκες που υπάρχουν στην κοινωνία.

«Μας λένε “έχω φτιάξει πάρκο και έχω βάλει όργανα γυμναστικής”»

«Θέλουμε να αξιοποιήσουμε ανενεργά στρατόπεδα και υπάρχουν αντιδράσεις από μερίδα τοπικών κοινωνιών, καθώς θέλουν δίπλα τους να έχουν μόνο το δάσος και όχι να γίνει η έκταση Κοινωνικές Κατοικίες» είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υπουργός συνέχισε λέγοντας: «Πας σε έναν Δήμο και εκδηλώνεις ενδιαφέρον να αξιοποιήσεις ένα ακίνητο που είναι χρόνια παρατημένο και σου λέει ο Δήμαρχος “το έχω κάνει πάρκο και έχω τοποθετήσει όργανα γυμναστικής για τον κόσμο”. Ξεσηκώνονται κάτοικοι και ολόκληρες γειτονιές, λέγοντας ότι θέλουν πράσινο ή να μην είναι κτισμένος ο κενός χώρος».

Η ίδια εξέφρασε δε, την οργή της για εκείνους που λένε «όχι» στη δημιουργία δομών αναπηρίας.

«Υπάρχουν δήμαρχοι που λένε ότι δεν έχουν πρόβλημα με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), αλλά δεν θέλουν να δημιουργηθούν μικρές δομές στην περιοχή τους. Και μιλάμε για δομές, μικρά διαμερίσματα που στεγάζουν έως 9 άτομα μέσα στον αστικό ιστό, προκειμένου να μην έχουμε ασυλοποίηση και ιδρυματοποίηση των ανθρώπων αυτών» τόνισε χαρακτηριστικά η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υπουργός υποστήριξε πάντως, ότι «υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου, αλλά και πολύ μεγάλη δυσκολία για κάτι τέτοιο, καθώς σε πολλά εξ αυτών πέρα από τις αντιδράσεις, οι τίτλοι τους είναι τρομερά μπερδεμένοι».

Όπως είπε, μαζί με τον Άκη Σκέρτσο εργάζονται εντατικά στο να βρουν λύσεις στα ζητήματα αυτά.

Για το πρόγραμμα «Κοινωνική Αντιπαροχή»

Στη συνέχεια περιέγραψε τα οφέλη από την πρωτοβουλία και το πρόγραμμα «Κοινωνική Αντιπαροχή».

«Προσπαθούμε να δώσουμε ακίνητα του Δημοσίου σε ιδιώτες κατασκευαστές, οι οποίοι θα δώσουν τουλάχιστον το 30% πίσω στο κράτος για να το δώσει για κοινωνική μίσθωση. Με αυτό πετυχαίνεις πρώτον, να έχεις διαμερίσματα που θα συνεχίσουν να ανήκουν στο κράτος ώστε να τα δώσει με κοινωνικά κριτήρια και δεύτερον, το 70% που θα μείνει στον ιδιώτη, να είναι μία «ένεση» προσφοράς στην αγορά, ώστε να πέσουν λίγο οι τιμές».

Η ίδια αναφέρθηκε και στην προκήρυξη που βγαίνει, για την Παιανία και την Αθήνα και αφορά σε ένα μικρό άθροισμα 5 μικρών ακινήτων στην Αθήνα και 17 στρέμματα στην Παιανία.

Δείτε το βίντεο του OPEN: