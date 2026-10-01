Σε «κόκκινο» συναγερμό η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας: Εικόνες βιβλικής καταστροφής – «Φουσκώνει» ο ποταμός Δρακουλιάρης – Μπαράζ 112 σε Ηράκλειο και Λασίθι

Στο «μάτι του κυκλώνα» βρίσκεται η Κρήτη, με το νησί να έχει «πνιγεί» στα προβλήματα λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας. Ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και συνεχείς κινητοποιήσεις των Αρχών συνθέτουν το σκηνικό, ενώ η αγωνία κορυφώνεται για την εξέλιξη των φαινομένων τις επόμενες ώρες.

Έκτακτη συνεδρίαση της Πολιτικής Προστασίας στο Ηράκλειο – «Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα»

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται και οι αρμόδιες υπηρεσίες προετοιμάζονται για τα επόμενα κρίσιμα 24ωρα. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε εκτάκτως, εξετάζοντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη συνέχεια των έντονων φαινομένων, τα οποία αναμένεται να διαρκέσουν έως και την Κυριακή, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, τονίζοντας ότι «το φαινόμενο είναι δυναμικό και εξελίσσεται» και πως προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σε ό,τι αφορά τα σχολεία, δεν αποφασίστηκε οριζόντιο κλείσιμο σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα, καθώς η ένταση της κακοκαιρίας διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Η κατάσταση αξιολογείται ανά δήμο, με τις τοπικές αρχές να μπορούν να προχωρούν σε στοχευμένη αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Φουσκώνει η στάθμη του Δρακουλιάρη – Σε επιφυλακή Μαλάδες και Φοινικιά

Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντική άνοδο της στάθμης του ποταμού Δρακουλιάρη στο Ηράκλειο, με κατοίκους και επαγγελματίες στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Η ισχυρή ροή παρασύρει καλάμια και φερτά υλικά, ενώ μηχανήματα της Περιφέρειας Κρήτης επιχειρούν στο σημείο για την απομάκρυνσή τους και τη διατήρηση της ροής του νερού.

Αίτημα να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

«Τσουνάμι» τα προβλήματα στην Κρήτη που βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας. Να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, καθώς η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει από το βράδυ της Τετάρτης (30/9/2026), την περιοχή έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά.

Την ίδια ώρα, στον Μυλοπόταμο καταγράφονται πρωτοφανείς εικόνες, με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών να έχουν κατακλύσει δρόμους και κατοικημένες περιοχές.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, όπου το μένος των καιρικών φαινομένων έφτασε μέχρι την καρδιά του χωριού, ενώ η βροχή είναι ασταμάτητη. Όπως καταγράφεται στις εικόνες και τα βίντεο του neakriti.gr, νερά, λάσπες και φερτά υλικά κατέκλυσαν ακόμη και τον κεντρικό δρόμο, συνθέτοντας ένα σκηνικό μεγάλης έντασης.

«Βούλιαξαν» τα Ζωνιανά

Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται στον Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας από το βράδυ της Τετάρτης (30/9/2026), με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών να χτυπούν με σφοδρότητα τον ορεινό όγκο και να φτάνουν ακόμη και μέσα στα χωριά.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, όπου το μένος των καιρικών φαινομένων έφτασε μέχρι την καρδιά του χωριού, ενώ η βροχή είναι ασταμάτητη. Όπως καταγράφεται στις εικόνες και τα βίντεο του neakriti.gr, νερά, λάσπες και φερτά υλικά κατέκλυσαν ακόμη και τον κεντρικό δρόμο, συνθέτοντας ένα σκηνικό μεγάλης έντασης.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται μέχρι στιγμής στα ορεινά χωριά, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού και τα φερτά υλικά έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη, καθώς η βροχή δεν έχει σταματήσει και οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας συνεχίζουν να καταγράφονται στον Δήμο Μυλοποτάμου.

Κατέρρευσε μέρος σπιτιού

Προβλήματα και στα Κυνηγιανά, όπου κατέρρευσε μέρος σπιτιού.

Μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη κινητοποίηση για τη σήμανση του επικίνδυνου σημείου και την απομάκρυνση του οχήματος.

Παράλληλα, σοβαρές φθορές και καθιζήσεις έχουν καταγραφεί σε τμήματα του οδικού δικτύου του ορεινού Μυλοποτάμου, με τις συνθήκες να παραμένουν δύσκολες όσο τα φαινόμενα συνεχίζονται.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, καθώς η εικόνα του οδικού δικτύου μπορεί να μεταβάλλεται εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων νερού και των φερτών υλικών.

Στις πληγείσες περιοχές ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γεώργιος Κλάδος, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας, οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων και στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται στις περιοχές που έχουν πληγεί.

Στόχος είναι να γίνει καταγραφή των προβλημάτων και να συντονιστούν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Μηχανήματα του Δήμου και ιδιωτικά μηχανήματα έχουν κινητοποιηθεί για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις αποκατάστασης και να ανοίξουν σημεία του οδικού δικτύου όπου η πρόσβαση έχει επηρεαστεί.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται όπου οι συνθήκες επιτρέπουν την ασφαλή επέμβαση των συνεργείων, με πρώτη προτεραιότητα την προστασία των πολιτών.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη, ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο, και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ήχησε το 112 στον Μυλοπόταμο

Στις 06:40 το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, ενεργοποιήθηκε το 112 στην περιοχή του Μυλοποτάμου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη.

Το προειδοποιητικό μήνυμα απευθυνόταν σε κατοίκους και επισκέπτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, καλώντας τους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά ιδιαίτερη προσοχή και καλεί τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Στο μήνυμα του 112 αναφέρεται:

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις-επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

Νέα 112 στο Λασίθι και στο Ηράκλειο – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Την ίδια ώρα, σε κλοιό κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές του νησιού. Τα πιο έντονα φαινόμενα καταγράφονται αυτή την ώρα στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ κατά τόπους σημειώνονται προβλήματα στις μετακινήσεις λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τόσο στο Ηράκλειο, όσο και στο Λασίθι, η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων είναι ισχυρή, για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, σε κάποιες περιπτώσεις, έχει ανέβει η στάθμη των υδάτων και φερτά υλικά έχουν αναφερθεί στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου.

Μήνυμα 112 για τον Δήμο Ηρακλείου

Στις 11.21, εκδόθηκε μήνυμα 112 για τον Δήμο Ηρακλείου

Μήνυμα 112 στο Λασίθι

Στις 10:02, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στο Δήμο #Αγίου_Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Η ενεργοποίηση του μηνύματος 112 στο Λασίθι, αφορά στις περιοχές του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας, της Μιλάτου και των Λιμνών (λόγω των έργων του ΒΟΑΚ) όπως ανακοίνωσαν ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος.

Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται συνεχείς και άσκοπες μετακινήσεις από κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι αγνοούν τα πραγματικά δεδομένα. Η αποστολή του μηνύματος 112 έχει ως πρωταρχικό σκοπό την άμεση προειδοποίηση των πολιτών, ώστε να αποφεύγουν την προσέγγιση στα ενεργά εργοτάξια.

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος απευθύνουν σαφή σύσταση προς όλους τους οδηγούς να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Μήνυμα 112 στο Ηράκλειο για την περιοχή Μίνωα Πεδιάδας

Στις 09:34, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας» η οδηγία των Αρχών.

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Μίνωα_Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Στο μεταξύ σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στον ορεινό Μυλοπόταμο, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Η κατάσταση στις ορεινές περιοχές είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί αυξημένη προσοχή.

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν γέφυρα – Ζευγάρι απεγκλωβίστηκε από όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στην περιοχή του Δισκουρίου στα Λιβάδια, καθώς η ισχυρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να φουσκώσουν τα νερά και να παρασύρουν γέφυρα, προκαλώντας επικίνδυνες συνθήκες.

Η ορμή των υδάτων παρέσυρε και ένα όχημα, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι, και χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού του.

Mάλιστα, όπως μετέφερε στο CRETA24, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γ. Κλάδος:

«Υπάρχουν μεγάλες καταστροφές. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι που κινείτο στην περιοχή να πέσει στην κοίτη του ποταμού.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ»

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι δύο άνδρες απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Δείτε συγκλονιστικές εικόνες

Ήχησε το 112 στα Ζωνιανά, Λιβάδια και ορεινό Μυλοπόταμο

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη νωρίς το πρωί της Πέμπτης στους κατοίκους περιοχών του Μυλοποτάμου.

Ειδικότερα, στις 06:40 το πρωί στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.



Η προειδοποίηση εκδόθηκε εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή και συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες.

Πλημμυρισμένα σπίτια στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο

Η κατάσταση στον νομό Ρεθύμνου είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ενώ οι άνδρες της Πυροσβεστικής δέχονται συνεχείς κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Σε ετοιμότητα ο δήμος Μυλοποτάμου

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, οι Αντιδήμαρχοι με αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων και στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου βρίσκονται στην περιοχή, για την επιτόπια εκτίμηση των προβλημάτων, τον συντονισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων και την υποστήριξη των κατοίκων.

Μηχανήματα του Δήμου, καθώς και ιδιωτικά μηχανήματα που έχουν κινητοποιηθεί για την ενίσχυση του δημοτικού μηχανισμού, βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται όπου οι συνθήκες επιτρέπουν την ασφαλή επέμβαση, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποκατάσταση της ασφαλούς πρόσβασης.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου απευθύνει επείγουσα έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να μην μετακινούνται κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων, ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο, και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Οι πολίτες δεν πρέπει να επιχειρούν τη διέλευση από ρέματα, χειμάρρους και πλημμυρισμένους δρόμους, είτε πεζοί είτε με όχημα. Απαιτείται επίσης απομάκρυνση από σημεία όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, υποχωρήσεις του οδοστρώματος ή πτώσεις βράχων, καθώς ενδέχεται να εκδηλωθούν νέα περιστατικά.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ζημιά στο οδικό δίκτυο ή άλλο επικίνδυνο συμβάν, παρακαλούνται οι πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναφέροντας το χωριό και την ακριβή τοποθεσία. Η πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και των μηχανημάτων πρέπει να παραμένει ελεύθερη.

Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη λόγω κακοκαιρίας

Σύμφωνα με το goodnet.gr, ήδη από χθες, το Πυροσβεστικό Σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενόψει των έντονων φαινομένων. Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά ο Προϊστάμενος του Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, για τον συντονισμό των επιχειρήσεων, καθώς και ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός.

Συγκεκριμένα, στην Κρήτη μετακινήθηκαν Ομάδα Ορμητικών Υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα του ΜΕΤΠΕ με αντλητικά συγκροτήματα.

Η ενίσχυση των δυνάμεων έχει ως στόχο την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κρήτης και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα σε περίπτωση πλημμυρών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις χθεσινές προγνώσεις, αναμένονταν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες θα έφταναν τα εννέα μποφόρ.

Παράλληλα, ιδιαίτερα πιθανό ήταν να σημειωθούν πάνω από 300 τόνοι νερού ανά στρέμμα σε Χανιά και Ρέθυμνο, με την κα Ζιακοπούλου να επισημαίνει ότι πρόκειται για ποσότητα νερού που κανονικά πέφτει σε διάστημα ενός εξαμήνου και αναμενόταν να καταγραφεί μέσα σε μόλις τέσσερις με πέντε ημέρες.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων.

Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο

Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή ανακοινώνεται ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, και ιδίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, όλα τα σχολεία στην Π.Ε. Χανίων θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026.

Συνιστάται σε όλους τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους λόγω της μεγάλης πιθανότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον απο την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι λόγω του δελτιίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν απο τον Ν. 3852/2010), άρθρο 186, παρ. ΙΙ, τομέας Η , καθώς και τον Ν. 4662/2020, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α’ θαθμίας ( νηπιαγωγεια, δημοτικά) και Β’ β’αθιας Εκπαιδευσης σε όλο το Νομό Ρεθύμνης.

Η πρόγνωση του Μαρουσάκη για την κακοκαιρία

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η Κρήτη θα παραμείνει στο επίκεντρο της κακοκαιρίας έως και την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους αναμένεται να είναι ισχυρές. Τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ στο νησί προβλέπονται νέα επεισόδια έντονης βροχόπτωσης.

Παράλληλα, ενισχυμένοι θα παραμείνουν οι άνεμοι στο Αιγαίο, διατηρώντας δύσκολες τις καιρικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή.