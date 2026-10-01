Βούλα: «Μαϊμού» γιατρός είχε μετατρέψει το σπίτι του σε παράνομο ιατρείο με μηχανήματα πλασμαφαίρεσης – «Το κάνω για χόμπι»

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Νέες σοβαρές καταγγελίες από τον χώρο της Υγείας βλέπουν το φως της δημοσιότητας προκαλώντας προβληματισμό. Στο φως έρχεται η δράση γιατρού στη Βούλα, ο οποίος μετατρέψει σπίτι σε παράνομο ιατρείο, όπου έκανε πλασμαφαίρεση, καθώς χρησιμοποιούσε ακόμη και μηχανήματα που, όπως υποστήριζε, μπορούσαν να “καθαρίσουν” το αίμα των ασθενών από τις τοξίνες.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο MEGA, ο γιατρός παρουσίαζε στους ασθενείς του συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης υποσχόμενος εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο σπίτι στη Βούλα, ποια ήταν τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν και ποιες υπηρεσίες φέρεται να παρείχε ο συγκεκριμένος γιατρός. Την ίδια ώρα, ο ίδιος φέρεται να έχει διαγράψει τα ίχνη της διαδικτυακής του παρουσίας.

Το MEGA αναζήτησε το πρόσωπο, τις δραστηριότητές του και τις εταιρείες που συνδέονται με το όνομά του. Και τότε εμφανίζεται το πρώτο παράδοξο. Τα τηλέφωνα της ιστοσελίδας όπου παρουσιάζεται ως ολιστικός γιατρός έχουν κατέβει. Και η πρώτη του αντίδραση όταν εντοπίστηκε; Είπε στον δημοσιογράφο ότι πήραν λάθος τηλέφωνο.

-Λάθος τηλέφωνο έχετε πάρει κάποιο λάθος άνθρωπο.

-Κύριε Κ… δεν είστε ολιστικός γιατρός;

-Πείτε μου ποιος έχει κάνει καταγγελία;

Το… χόμπι

-Έχετε κάποια μηχανήματα παράνομα στο σπίτι σας στη Βούλα ότι δεχόσασταν εκεί επισκέψεις είναι συγκεκριμένη καταγγελία για εσάς γι’ αυτό ρωτώ.

-Κάνετε λάθος, δεν κάνω τέτοια δεν έχω κάποιο μηχάνημα εγώ δεν ξέρω τι λέτε ειλικρινά.

-Είστε ολιστικός γιατρός;

-Εγώ κάνω ένα χόμπι, διδάσκω σε ένα….

-Άρα εσείς ποια μέθοδο για να καταλάβουμε χρησιμοποιείτε;

-Δεν έχω εγώ κάποια μέθοδο που μπορώ να πω κάποιος μου κάνει μια ερώτηση και συζητάμε όπως κι εσείς μπορείτε να μου κάνετε μια ερώτηση και να σας απαντήσω. Μπορεί να μίλησα με κάποιον άνθρωπο, και τώρα λόγω της φασαρίας που προκλήθηκε να κάνει τέτοιο.

Το πτυχίο από τη Χονολουλού

Τίθεται τότε το θέμα με το πτυχίο από τη Χονολουλού και της ολιστικής προσέγγισης που εμφανίζεται στο προφίλ του.

-Είστε ολιστικός γιατρός με διδακτορικό από τη Χαβάη από τη Χονολουλού;

-Αχ μην μπλέξετε πάλι τη Χονολουλού.

-Δε μπλέκουμε εμείς βλέπουμε το προφίλ σας, δεν το μπλέκουμε εμείς.

-Ναι, ναι, ναι, ναι τι σχέση έχει αυτό;

-Όχι, ρωτώ γιατί εκεί υπάρχει μία ολιστική προσέγγιση της όλης κατάστασης.

-Ωραία αλλά εγώ δεν το χρησιμοποιώ αυτό το πράγμα, το έχω κάνει για χόμπι το έχω κάνει, το έκανα και λοιπόν;

Τα χρήματα

Και κάπου εδώ μπαίνουν στο κάδρο τα χρήματα. Γιατί η καταγγέλλουσα μιλά για μεγάλα ποσά.

-Η ειδικότητα σας ποια είναι;

-Σας είπα ότι το κάνω αυτό το πράγμα για χόμπι.

-Για χόμπι; Το κάνετε χρόνια για χόμπι δηλαδή;

-Όχι ούτε καν, όποτε μου ζητήσει κάποιος μία γνώμη επειδή έχω δυο – τρεις γνώσεις, του λέω μια γνώμη και τίποτα άλλο.

-Άρα δεν έχετε οικονομικές συναλλαγές με τον κόσμο, πώς βιοπορίζεστε;

-Αυτό δεν είναι δικό σας θέμα, δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν άνθρωπο να κάνει κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το mainstream ποτέ.

-Δεν σας επισκέπτονταν δηλαδή στο σπίτι σας;

-Μπορεί να έρθει κάποιος άνθρωπος στο σπίτι και να με ρωτήσει τη γνώμη του, κακό είναι αυτό;

Στο όνομά του και μόνο στα χαρτιά εμφανίζεται εταιρεία που συνδέεται με ολιστικές θεραπείες στα ανατολικά προάστια. Μία εταιρεία “φάντασμα”.