Πτήση της Flydubai: Ξεκινούν έρευνα τα ΗΑΕ, τιμητική διάκριση στους 4 Ισραηλινούς από τον Χέρτζογκ – «Όλα τα σενάρια ανοιχτά» για τα κίνητρα του δράστη

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Την διενέργεια επίσημης έρευνας για τα όσα εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM, οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας την Τετάρτη.

«Η ερευνητική ομάδα άρχισε να εργάζεται για το περιστατικό σε συνεργασία με τη Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τους αρμόδιους φορείς» προκειμένου να διαπιστωθεί «ο βαθμός στον οποίο συνδέεται με τρομοκρατική δραστηριότητα ή με πρόθεση» διάπραξης τρομοκρατικής ενέργειας, μετέδωσε το WAM επικαλούμενο τον γενικό εισαγγελέα.

Το παρασκήνιο με τα ισραηλινά αεροσκάφη

Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία, η οποία δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, απέρριψε πολλά αιτήματα να σταλούν ισραηλινά αεροσκάφη για να παραλάβουν τους επιβάτες της πτήσης της flydubai, δήλωσε στο AFP σαουδαραβική πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

«Ζήτησαν να στείλουν στρατιωτικά αεροσκάφη, δύο ή τρία, απευθείας στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ», όπου προσγειώθηκε το αεροπλάνο, δήλωσε η πηγή στο AFP.

Το αίτημα «απορρίφθηκε (…) στη συνέχεια ζήτησαν να στείλουν εμπορική πτήση. Και αυτό το αίτημα απορρίφθηκε», πρόσθεσε.

Η πηγή διευκρίνισε ότι τα αιτήματα αυτά διαβιβάστηκαν στο Ριάντ μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τόνισε ότι το βασίλειο απλώς τήρησε «τις διεθνείς του υποχρεώσεις» αναλαμβάνοντας τους επιβάτες της πτήσης της flydubai, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους.

«Θα είχαμε ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο ανεξαρτήτως της εθνικότητας των επιβατών της flydubai», εξήγησε.

Συνήθως δεν επιτρέπονται οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας -χώρες που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις-, παρόλο που το βασίλειο επιτρέπει από το 2022 τη χρήση του εναέριου χώρου του σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις προς ή από το Ισραήλ.

Τιμητική διάκριση

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να απονείμει μια από τις υψηλότερες πολιτικές διακρίσεις της χώρας στους τέσσερις Ισραηλινούς επιβάτες που απέτρεψαν τη συντριβή του αεροσκάφους της flydubai.

«Έχω την πρόθεση να παρουσιάσω την ηρωική σας πράξη στη συμβουλευτική επιτροπή για το Προεδρικό Βραβείο Πολιτικού Ηρωισμού και να εισηγηθώ την απονομή του σε εσάς», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Χέρτζογκ.

Οι τέσσερις αυτοί Ισραηλινοί επέδειξαν «πρωτοβουλία, θάρρος και συλλογική υπευθυνότητα σε μια στιγμή ακραίου κινδύνου» και βοήθησαν «να αποτραπεί μια μεγάλη καταστροφή», πρόσθεσε.

לא כל יום אתה מבשר לגיבור ישראל על הענקת אות הנשיא לגבורה אזרחית ומיד אח״כ מוזמן לדגים בשישי pic.twitter.com/qZo7coDlM8 — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 1, 2026



Ο Ισραηλινός Πρόεδρος δήλωσε ότι τρεις εξ αυτών -ο Γιανίβ Χαγιούν, ο Ζβίκα Μανές και ο Ασάφ Ραζουάν- ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη του αεροσκάφους ο οποίος είχε μαχαιρώσει τον κυβερνήτη και στη συνέχεια εισήλθαν στο πιλοτήριο.

Ο τέταρτος, ο γιατρός Σότα Μουσάγιεβ, παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο πιλότο προκειμένου να διατηρηθεί στη ζωή μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους.

Το Προεδρικό Βραβείο Πολιτικού Ηρωισμού είναι μια τιμητική διάκριση που θεσπίστηκε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στόχος της είναι «να τιμά πρόσωπα που ενήργησαν με εξαιρετικό ηρωισμό, με κίνδυνο της ζωής τους και ωθούμενα από ένα αίσθημα ευθύνης προκειμένου να σώσουν ανθρώπινες ζωές», σύμφωνα με την ισραηλινή προεδρία.

Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη

Την ίδια ώρα, αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη μετά την αποτροπή της τραγωδίας στην πτήση της flydubai προς το Ισραήλ. Περιφερειακός αξιωματούχος με γνώση της υπόθεσης επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος, υπήκοος του Ομάν, έχει συλληφθεί.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας συνεργάζονται με άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της επίθεσης.

Στις έρευνες εμπλέκονται επίσης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ΗΠΑ και το Ομάν, χωρίς ωστόσο ο αξιωματούχος να διευκρινίσει την έκταση της ισραηλινής συμμετοχής.

«Εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, από την τρομοκρατία μέχρι τις ψυχικές διαταραχές. Για την ώρα δεν αποκλείεται τίποτα», δήλωσε, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας για την εξέλιξη των ερευνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Associated Press