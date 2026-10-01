Νετανιάχου για πτήση Flydubai: «Πολύ νωρίς» για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από το περιστατικό – Ανοιχτό το ενδεχόμενο ισραηλινής συμμετοχής στην έρευνα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την απόπειρα κατάρριψης της πτήσης της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ισραήλ στην έρευνα. Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι ο πιλότος που φέρεται να επιτέθηκε στον συγκυβερνήτη βρίσκεται υπό έρευνα από τις σαουδαραβικές αρχές, εν αναμονή της μεταφοράς του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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Διεθνή Νέα

Νετανιάχου, Flydubai
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Είναι πολύ νωρίς» για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την απόπειρα κατάρριψης της πτήσης της Flydubai, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.
  • Ο Νετανιάχου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ισραήλ στην έρευνα για το περιστατικό, δηλώνοντας πως η χώρα θα παρακολουθεί την εξέλιξη.
  • Ο πιλότος που φέρεται να επιτέθηκε στον συγκυβερνήτη της πτήσης βρίσκεται υπό έρευνα από τις σαουδαραβικές αρχές και αναμένεται να μεταφερθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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«Είναι πολύ νωρίς» είναι για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την απόπειρα κατάρριψης της πτήσης της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ισραήλ στην έρευνα για το περιστατικό.

Μιλώντας στον παρουσιαστή του Fox News, Σον Χάνιτι, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι ο πιλότος που φέρεται να επιτέθηκε στον συγκυβερνήτη βρίσκεται υπό έρευνα από τις σαουδαραβικές αρχές.

Όπως είπε, αναμένεται να μεταφερθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από όπου είχε αναχωρήσει η πτήση, ενώ το Ισραήλ θα παρακολουθεί την εξέλιξη της έρευνας και «ενδεχομένως» θα συμμετάσχει σε αυτήν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε τις δηλώσεις αυτές απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν υπάρχουν ενδείξεις για ενδεχόμενη εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό.

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