Νετανιάχου για πτήση Flydubai: «Πολύ νωρίς» για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από το περιστατικό – Ανοιχτό το ενδεχόμενο ισραηλινής συμμετοχής στην έρευνα

«Είναι πολύ νωρίς» είναι για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την απόπειρα κατάρριψης της πτήσης της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ισραήλ στην έρευνα για το περιστατικό.
Μιλώντας στον παρουσιαστή του Fox News, Σον Χάνιτι, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι ο πιλότος που φέρεται να επιτέθηκε στον συγκυβερνήτη βρίσκεται υπό έρευνα από τις σαουδαραβικές αρχές.
Όπως είπε, αναμένεται να μεταφερθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από όπου είχε αναχωρήσει η πτήση, ενώ το Ισραήλ θα παρακολουθεί την εξέλιξη της έρευνας και «ενδεχομένως» θα συμμετάσχει σε αυτήν.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε τις δηλώσεις αυτές απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν υπάρχουν ενδείξεις για ενδεχόμενη εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό.
EXCLUSIVE: Sean Hannity presses Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on whether Iran could be connected to the attack aboard the Israel-bound Flydubai flight.
HANNITY: “Is there any indication as of now of any Iranian involvement in this incident?”
NETANYAHU: “It’s too… pic.twitter.com/kSAYMedmU5
— Fox News (@FoxNews) October 1, 2026