Νετανιάχου για πτήση Flydubai: «Πολύ νωρίς» για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από το περιστατικό – Ανοιχτό το ενδεχόμενο ισραηλινής συμμετοχής στην έρευνα

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«Είναι πολύ νωρίς» είναι για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την απόπειρα κατάρριψης της πτήσης της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ισραήλ στην έρευνα για το περιστατικό.

Μιλώντας στον παρουσιαστή του Fox News, Σον Χάνιτι, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι ο πιλότος που φέρεται να επιτέθηκε στον συγκυβερνήτη βρίσκεται υπό έρευνα από τις σαουδαραβικές αρχές.

Όπως είπε, αναμένεται να μεταφερθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από όπου είχε αναχωρήσει η πτήση, ενώ το Ισραήλ θα παρακολουθεί την εξέλιξη της έρευνας και «ενδεχομένως» θα συμμετάσχει σε αυτήν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε τις δηλώσεις αυτές απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν υπάρχουν ενδείξεις για ενδεχόμενη εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό.