ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από το Ανώτατο Δικαστήριο για την εκτέλεση της θανατοποινίτισσας Κρίστα Πάικ μετά το προσωρινό «μπλόκο» του εφετείου

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε το «πράσινο φως» για την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, της πρώτης γυναίκας στη χώρα που αντιμετωπίζει την εσχάτη των ποινών, μετά από προσωρινή αναστολή που είχε διατάξει νωρίτερα ομοσπονδιακό εφετείο. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την πολιτεία του Τενεσί, καθώς δεν έχει εκτελεστεί γυναίκα εκεί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε το «πράσινο φως» για την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, της πρώτη γυναίκας στις ΗΠΑ που βρίσκεται αντιμέτωπη με την εσχάτη των ποινών.
  • Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ομοσπονδιακό εφετείο είχε αναστείλει προσωρινά την εκτέλεση της Πάικ, η οποία έχει καταδικαστεί σε θάνατο για φόνο στην πολιτεία του Τενεσί.
  • Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την πολιτεία, καθώς στο Τενεσί δεν έχει εκτελεστεί γυναίκα εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα ανατροπή της τελευταίας στιγμής σημειώθηκε στην υπόθεση της Κρίστα Πάικ, της πρώτη γυναίκας στις ΗΠΑ που βρίσκεται αντιμέτωπη με την εσχάτη των ποινών, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε την Τετάρτη το «πράσινο φως» για την εκτέλεσή της.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ομοσπονδιακό εφετείο είχε αναστείλει προσωρινά την εκτέλεση της Πάικ, η οποία έχει καταδικαστεί σε θάνατο για φόνο στην πολιτεία του Τενεσί.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την πολιτεία, καθώς στο Τενεσί δεν έχει εκτελεστεί γυναίκα εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια.

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