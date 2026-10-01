ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από το Ανώτατο Δικαστήριο για την εκτέλεση της θανατοποινίτισσας Κρίστα Πάικ μετά το προσωρινό «μπλόκο» του εφετείου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα ανατροπή της τελευταίας στιγμής σημειώθηκε στην υπόθεση της Κρίστα Πάικ, της πρώτη γυναίκας στις ΗΠΑ που βρίσκεται αντιμέτωπη με την εσχάτη των ποινών, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε την Τετάρτη το «πράσινο φως» για την εκτέλεσή της.

WASHINGTON (AP) — US Supreme Court allows Tennessee execution of Christa Gail Pike to go forward, overturning a last-minute stay. — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 30, 2026

Tennessee is set to execute Christa Pike, the only woman on its death row, by lethal injection on Wednesday. If the procedure happens as scheduled, Pike would also become the only woman executed in the state in the last 200 years. CBS News’ Jared Ochacher has more. pic.twitter.com/dsInIQucnq — CBS News (@CBSNews) September 29, 2026

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ομοσπονδιακό εφετείο είχε αναστείλει προσωρινά την εκτέλεση της Πάικ, η οποία έχει καταδικαστεί σε θάνατο για φόνο στην πολιτεία του Τενεσί.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την πολιτεία, καθώς στο Τενεσί δεν έχει εκτελεστεί γυναίκα εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια.