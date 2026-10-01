Βενεζουέλα: Ένας νεκρός και τουλάχιστον πέντε τραυματίες σε σύγκρουση του ELN με τις δυνάμεις ασφαλείας

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον πέντε ακόμη τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ μελών του κολομβιανού αντάρτικου κινήματος ELN και δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς της Βενεζουέλας, στην πολιτεία Τάτσιρα, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στην κοινότητα Χουνίν, στη δυτική Βενεζουέλα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση FundaRedes. Ο πρόεδρός της, Χαβιέρ Ταραθόνα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι υπάρχουν αναφορές για έναν νεκρό και πέντε τραυματίες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στην κοντινή πόλη Ρούμπιο, δυτικά του Σαν Κριστόμπαλ, πρωτεύουσας της πολιτείας Τάτσιρα.

Πρόκειται, σύμφωνα με τη FundaRedes, για την πρώτη γνωστή ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας της Βενεζουέλας και του ELN μετά την ανάληψη της προεδρίας της Κολομβίας από τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Seven Alleged ELN Support Operatives Arrested in Cesar https://t.co/w0N2StM3Wz — Cartel Watch (@CartelWatchNet) September 30, 2026

Πορώδη σύνορα και δράση ένοπλων οργανώσεων

Η Κολομβία και η Βενεζουέλα μοιράζονται πορώδη σύνορα μήκους περίπου 2.200 χιλιομέτρων, κατά μήκος των οποίων ένοπλες οργανώσεις συγκρούονται για τον έλεγχο δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη εξόρυξη και το λαθρεμπόριο.

Η διπλωματία των ΗΠΑ δημοσιοποίησε την περασμένη Παρασκευή ανακοίνωση με την οποία προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν στον νομό Νόρτε ντε Σανταντέρ, στη βορειοανατολική Κολομβία, «εξαιτίας της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας», ούτε σε ζώνη 10-15 χιλιομέτρων από τα σύνορα των δύο χωρών, λόγω της εγκληματικότητας, των απαγωγών, των συγκρούσεων μεταξύ ένοπλων οργανώσεων και του κινδύνου κράτησης.

Οι αλλαγές στην Κολομβία και οι μετακινήσεις ανταρτικών οργανώσεων

Τα δεδομένα στην περιοχή θεωρείται πως άλλαξαν μετά την αιχμαλώτιση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας και αφότου ανέλαβε την εξουσία στην Μπογκοτά ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, εξέλιξη που πυροδότησε «μεγάλες μετακινήσεις οργανώσεων (σ.σ. κολομβιανών ανταρτών) στη Βενεζουέλα», σύμφωνα με τον Χαβιέρ Ταραθόνα.

Αντίθετα με τον κεντροαριστερό προκάτοχό του, Γουστάβο Πέτρο, που είχε αρχίσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ένοπλες οργανώσεις, ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια, που ορκίστηκε τον Αύγουστο, υπόσχεται να τις συντρίψει με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Παράλληλα η αλλαγή κυβέρνησης στη Βενεζουέλα πυροδότησε «εσωτερική σύγκρουση, διότι ορισμένοι τομείς του καθεστώτος […] τάσσονται υπέρ της εκκαθάρισης της επικράτειας […] από τις ένοπλες οργανώσεις, ενώ άλλοι συνεχίζουν να θεωρούν (…) ότι υπερασπίζονται την επανάσταση», διατείνεται ο Ταραθόνα.