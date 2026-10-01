Ζιμπάμπουε: Έξι νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στη Μαροντέρα – Μεταξύ των θυμάτων επιφανής επιχειρηματίας

Τραγική κατάληξη είχε η συντριβή ελικοπτέρου την Τετάρτη (30/9) στην περιοχή Μαροντέρα, στη βορειοανατολική Ζιμπάμπουε, καθώς και οι έξι άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας), ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις διάσωσης, σύμφωνα με την αστυνομία.
A helicopter with six people on board crashes in a rural part of Zimbabwe and it appears there were no survivors, say officials https://t.co/sZfpLkkmfv
— Arab News (@arabnews) September 30, 2026
Όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νικ Μανγκουάνα, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται οι δύο πιλότοι και τέσσερις επιβάτες. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και γνωστός επιχειρηματίας.
OFFICIAL
GOVERNMENT CONFIRMS FATAL HELICOPTER CRASH
The Government wishes to confirm that a helicopter crash has occurred, involving one high-profile businessman, three other passengers, and two pilots.
Current information indicates that there were no survivors in this…
— Nick Mangwana (@nickmangwana) September 30, 2026
Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
SCENES FROM MARONDERA HELICOPTER CRASH SITE
Police and emergency responders are at the scene in Marondera, attending to the wreckage of the helicopter crash that claimed the lives of businessman Wicknell Chivayo, his wife, Lucy Muteke and four other passengers.
📷Robert Bhamu… pic.twitter.com/EnXlGoWUvQ
— ZBC News (@ZBCNewsonline) September 30, 2026