Ζιμπάμπουε: Έξι νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στη Μαροντέρα – Μεταξύ των θυμάτων επιφανής επιχειρηματίας

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου την Τετάρτη (30/9) στην περιοχή Μαροντέρα, στη βορειοανατολική Ζιμπάμπουε. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται οι δύο πιλότοι, τέσσερις επιβάτες και ένας γνωστός επιχειρηματίας, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα.

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Διεθνή Νέα

Ζιμπάμπουε
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγική κατάληξη είχε η συντριβή ελικοπτέρου την Τετάρτη (30/9) στη Ζιμπάμπουε, καθώς και οι έξι άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους.
  • Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται οι δύο πιλότοι και τέσσερις επιβάτες, ανάμεσα στους οποίους και γνωστός επιχειρηματίας.
  • Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγική κατάληξη είχε η συντριβή ελικοπτέρου την Τετάρτη (30/9) στην περιοχή Μαροντέρα, στη βορειοανατολική Ζιμπάμπουε, καθώς και οι έξι άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας), ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις διάσωσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νικ Μανγκουάνα, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται οι δύο πιλότοι και τέσσερις επιβάτες. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και γνωστός επιχειρηματίας.

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

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