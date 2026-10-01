CENTCOM: 125 εμπορικά πλοία εκτράπηκαν λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού

Δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) αναφέρουν την εκτροπή 125 εμπορικών πλοίων, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την επιβολή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι οι ενέργειες διασφαλίζουν τη συμμόρφωση, ενώ η Τεχεράνη καταγγέλλει ότι ο αποκλεισμός προκαλεί επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία.

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CENTCOM
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην εκτροπή 125 εμπορικών πλοίων έχουν προχωρήσει δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την επιβολή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.
  • Η CENTCOM δημοσίευσε εικόνα του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush, το οποίο επιχειρεί στην Αραβική Θάλασσα για την επιβολή του αποκλεισμού.
  • Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η εκτροπή των εμπορικών πλοίων εντάσσεται στις επιχειρήσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον ναυτικό αποκλεισμό, ενώ η Τεχεράνη καταγγέλλει ότι ο αποκλεισμός προκαλεί επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην εκτροπή 125 εμπορικών πλοίων έχουν προχωρήσει δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την επιβολή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM δημοσίευσε εικόνα του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush, το οποίο, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, επιχειρεί στην Αραβική Θάλασσα για την επιβολή του αποκλεισμού.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η εκτροπή των εμπορικών πλοίων εντάσσεται στις επιχειρήσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει καταγγείλει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός προκαλεί επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία.

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