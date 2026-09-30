Άνω Λιόσια: «Ήταν μεγάλο λάθος μου αλλά δεν ζητάω συγγνώμη» λέει ο πατέρας της 4χρονης για την επίθεση στη διευθύντρια νηπιαγωγείου

Τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν της επίθεσης στη διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια παρουσιάζει ο πατέρας της 4χρονης μαθήτριας, ο οποίος έχει παραδεχθεί ότι τη χτύπησε, αναφέροντας ότι της έριξε δύο χαστούκια.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας ζητά συγγνώμη για την πράξη του, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η συγγνώμη του δεν απευθύνεται στη δασκάλα. Παράλληλα, περιγράφει όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν πριν από την επίθεση και καλεί τους γονείς να αναλογιστούν πώς θα αντιδρούσαν στη θέση του.

«Τι θα κάνατε στη θέση μου ως γονιός;»

«Να έρθετε στη δική μου θέση. Να μου στέλνουν γείτονες το βίντεο να φωνάζει στα παιδιά, κάτι που ούτε εγώ δεν το έχω κάνει στα παιδιά μου… Να της λέω: “Άνοιξε την πόρτα, δώσε μας το παιδί μας” και αυτή να λέει: “Περιμένετε να σχολάσει για να το πάρετε”. Ενώ το παιδί μου έχει τρομοκρατηθεί στα χέρια της δασκάλας, έπραξα κι εγώ κάπως. Το παιδί μου έχει τρομοκρατηθεί τόσο πολύ στα χέρια της δασκάλας. Να σπαράζει από τον φόβο, τον πολύ πόνο και το κλάμα. Είχε κατουρηθεί πάνω της… Τι θα κάνατε στη θέση μου ως γονιός, εφόσον και η δασκάλα φώναζε; Εμείς πήραμε τηλέφωνο την Αστυνομία. Αλλά, αφού δεν έβλεπα καμία αντίδραση και δεν άνοιγαν οι πόρτες… Το παιδί μου ήθελε να το πάρουμε στα χέρια μας για να ηρεμήσει. Τι θα κάνατε; Εγώ ζητάω συγγνώμη για την πράξη μου. Δεν ζητάω συγγνώμη από τη δασκάλα. Δεν έπρεπε να πράξω έτσι. Ήταν μεγάλο λάθος μου».

Ο πατέρας έχει επίσης αναφέρει ότι, όταν έφτασε στο νηπιαγωγείο, «είχε θολώσει», ενώ έχει παραδεχθεί ότι χτύπησε τη διευθύντρια, λέγοντας ότι της έριξε δύο χαστούκια. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το περιστατικό και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση.