Άνω Λιόσια: «Ήταν μεγάλο λάθος μου αλλά δεν ζητάω συγγνώμη» λέει ο πατέρας της 4χρονης για την επίθεση στη διευθύντρια νηπιαγωγείου

Ο πατέρας της 4χρονης μαθήτριας στα Άνω Λιόσια περιγράφει σε βίντεο όσα, όπως υποστηρίζει, προηγήθηκαν της επίθεσης στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Παραδέχεται ότι τη χτύπησε με δύο χαστούκια, ζητά συγγνώμη για την πράξη του, αλλά όχι από τη δασκάλα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Άνω Λιόσια, νηπιαγωγός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πατέρας της 4χρονης μαθήτριας ζητά συγγνώμη για την πράξη του, δηλώνοντας: «Ήταν μεγάλο λάθος μου».
  • Περιγράφει όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν πριν από την επίθεση, με το παιδί του να έχει τρομοκρατηθεί και να έχει κατουρηθεί πάνω της.
  • Ο πατέρας έχει επίσης αναφέρει ότι, όταν έφτασε στο νηπιαγωγείο, «είχε θολώσει», ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το περιστατικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν της επίθεσης στη διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια παρουσιάζει ο πατέρας της 4χρονης μαθήτριας, ο οποίος έχει παραδεχθεί ότι τη χτύπησε, αναφέροντας ότι της έριξε δύο χαστούκια.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας ζητά συγγνώμη για την πράξη του, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η συγγνώμη του δεν απευθύνεται στη δασκάλα. Παράλληλα, περιγράφει όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν πριν από την επίθεση και καλεί τους γονείς να αναλογιστούν πώς θα αντιδρούσαν στη θέση του.

«Τι θα κάνατε στη θέση μου ως γονιός;»

«Να έρθετε στη δική μου θέση. Να μου στέλνουν γείτονες το βίντεο να φωνάζει στα παιδιά, κάτι που ούτε εγώ δεν το έχω κάνει στα παιδιά μου… Να της λέω: “Άνοιξε την πόρτα, δώσε μας το παιδί μας” και αυτή να λέει: “Περιμένετε να σχολάσει για να το πάρετε”. Ενώ το παιδί μου έχει τρομοκρατηθεί στα χέρια της δασκάλας, έπραξα κι εγώ κάπως. Το παιδί μου έχει τρομοκρατηθεί τόσο πολύ στα χέρια της δασκάλας. Να σπαράζει από τον φόβο, τον πολύ πόνο και το κλάμα. Είχε κατουρηθεί πάνω της… Τι θα κάνατε στη θέση μου ως γονιός, εφόσον και η δασκάλα φώναζε; Εμείς πήραμε τηλέφωνο την Αστυνομία. Αλλά, αφού δεν έβλεπα καμία αντίδραση και δεν άνοιγαν οι πόρτες… Το παιδί μου ήθελε να το πάρουμε στα χέρια μας για να ηρεμήσει. Τι θα κάνατε; Εγώ ζητάω συγγνώμη για την πράξη μου. Δεν ζητάω συγγνώμη από τη δασκάλα. Δεν έπρεπε να πράξω έτσι. Ήταν μεγάλο λάθος μου».

@nantitakosss θελλω να έρθετε στην θέσει μου #v ♬ πρωτότυπος ήχος – Nanti_TakosSs

Ο πατέρας έχει επίσης αναφέρει ότι, όταν έφτασε στο νηπιαγωγείο, «είχε θολώσει», ενώ έχει παραδεχθεί ότι χτύπησε τη διευθύντρια, λέγοντας ότι της έριξε δύο χαστούκια. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το περιστατικό και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ