ΗΠΑ: Πράκτορες της Ρωσίας σχεδίαζαν την δολοφονία του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή σκακιού Γκάρι Κασπάροφ

Μεταξύ των στόχων για δολοφονία από τις ρωσικές Αρχές ήταν ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού Γκάρι Κασπάροφ αναφέρει έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Πρόκειται για εξάρθρωση δικτύου το οποίο κυνηγούσε «στόχους», που είχαν θεωρηθεί ότι είχαν αντι – ρωσική στάση και υποστήριζαν την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ρωσικό δίκτυο που δρούσε στις ΗΠΑ είχε βάλει στο στόχαστρο για την δολοφονία τον ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού Γκάρι Κασπάροφ ο πρώην βουλευτής της Κρατικής Δούμας Ίλια Πονομαριόφ και ο Ρώσος αντιφρονών Βλαντίμιρ Καρα-Μουρζά, οι οποίοι υποστηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Νωρίτερα το Σεπτέμβριο το FBI και άλλες υπηρεσίες των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την αποκάλυψη ενός ρωσικού δικτύου (RIS) στο οποίο όπως ισχυρίζονται ανήκαν ο 63χρονος πρώην συνταγματάρχης της FSB Γιούρι Χραμέγεφ, γνωστός και ως «Συνταγματάρχης Γιούρι», ο γιός του Κιρίλ Χραμέγεφ 27 ετών αξιωματικός της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), ο Κουβανός υπήκοος Οεμίς Ρομαγκόσα Ντουρούτι που ζει στην Ρωσία 35 ετών, ο Κουβανός υπήκοος Γιαϊντελ Ντελγάδο Σουάρες γνωστός και ως «Βίκινγκ», 35 ετών και ο υπήκοος Βενεζουέλας Ανχελ Εντουάρντο Κάστρο, 22ετών ο οποίος συμμετείχε μαζί με τον Σουάρες στη στρατολόγηση ατόμων που διαμένουν στις ΗΠΑ με σκοπό την παρακολούθηση και την απόπειρα δολοφονίας ενός εξέχοντος Ρώσου αντιφρονούντα που διαμένει στις ΗΠΑ, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ , τα εν λόγω άτομα στρατολογούσαν άτομα επι πληρωμή για να παρακολουθούν και να δολοφονήσουν δύο άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα στην Λιθουανία.