Κατερίνη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 72χρονο ποδηλάτη – Νοσηλεύεται με κακώσεις στο κεφάλι

Ένας 72χρονος ποδηλάτης νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κατερίνης με κακώσεις στο κεφάλι, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, σε παράδρομο – αγροτικό δρόμο που συνδέει την Κατερίνη με την Παραλία.
Σύμφωνα με το odelalis.gr, ο 72χρονος κινείτο με το ποδήλατό του από την Παραλία προς την Κατερίνη, όταν αυτοκίνητο που ακολουθούσε τον παρέσυρε.
Ο ποδηλάτης είχε τοποθετημένο φωτάκι στο ποδήλατό του, όπως προβλέπεται, ωστόσο χτυπήθηκε από το όχημα.
Μετά το τροχαίο, ο 72χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου παραμένει νοσηλευόμενος με κακώσεις στο κεφάλι.