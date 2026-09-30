Κατερίνη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 72χρονο ποδηλάτη – Νοσηλεύεται με κακώσεις στο κεφάλι

Αυτοκίνητο παρέσυρε 72χρονο ποδηλάτη που κινούνταν από την Παραλία προς την Κατερίνη. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης και νοσηλεύεται με κακώσεις στο κεφάλι.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 72χρονος ποδηλάτης νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κατερίνης με κακώσεις στο κεφάλι, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης.
  • Αυτοκίνητο παρέσυρε τον 72χρονο σε παράδρομο – αγροτικό δρόμο που συνδέει την Κατερίνη με την Παραλία.
  • Ο ποδηλάτης είχε τοποθετημένο φωτάκι στο ποδήλατό του, όπως προβλέπεται, ωστόσο χτυπήθηκε από το όχημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 72χρονος ποδηλάτης νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κατερίνης με κακώσεις στο κεφάλι, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, σε παράδρομο – αγροτικό δρόμο που συνδέει την Κατερίνη με την Παραλία.

Σύμφωνα με το odelalis.gr, ο 72χρονος κινείτο με το ποδήλατό του από την Παραλία προς την Κατερίνη, όταν αυτοκίνητο που ακολουθούσε τον παρέσυρε.

Ο ποδηλάτης είχε τοποθετημένο φωτάκι στο ποδήλατό του, όπως προβλέπεται, ωστόσο χτυπήθηκε από το όχημα.

Μετά το τροχαίο, ο 72χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου παραμένει νοσηλευόμενος με κακώσεις στο κεφάλι.

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