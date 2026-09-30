Κατερίνη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 72χρονο ποδηλάτη – Νοσηλεύεται με κακώσεις στο κεφάλι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας 72χρονος ποδηλάτης νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κατερίνης με κακώσεις στο κεφάλι, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, σε παράδρομο – αγροτικό δρόμο που συνδέει την Κατερίνη με την Παραλία.

Σύμφωνα με το odelalis.gr, ο 72χρονος κινείτο με το ποδήλατό του από την Παραλία προς την Κατερίνη, όταν αυτοκίνητο που ακολουθούσε τον παρέσυρε.

Ο ποδηλάτης είχε τοποθετημένο φωτάκι στο ποδήλατό του, όπως προβλέπεται, ωστόσο χτυπήθηκε από το όχημα.

Μετά το τροχαίο, ο 72χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου παραμένει νοσηλευόμενος με κακώσεις στο κεφάλι.