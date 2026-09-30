Δίκη για τα Τέμπη: «Αυτό το κράτος που έσυρε το παιδί μου στον θάνατο, μέχρι σήμερα στρίβει το μαχαίρι στη πληγή» – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων

Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις της μητέρας και της αδελφής της 22χρονης Αφροδίτης Τσιώμα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η Κανέλλα Ανδρεάδου, μητέρα της Αφροδίτης, άρχισε την κατάθεσή της λέγοντας πως «αυτό το κράτος που έσυρε το παιδί μου στον θάνατο, μέχρι σήμερα στρίβει το μαχαίρι στη πληγή», ενώ δείχνοντας την φωτογραφία της κόρης της στον κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ το βράδυ του συμβάντος, είπε: «Δεν κάνατε την δουλειά σας, έπρεπε να παραιτηθείτε πριν, όχι μετά».

Συνέχισε περιγράφοντας πώς βίωσε τις πρώτες στιγμές μόλις διαπίστωσε ότι η κόρη της ήταν στα τρένα που συγκρούστηκαν αλλά και την διαχείριση της απώλειας στη συνέχεια. «Φωνάζω ακόμα και τώρα το όνομα της Αφροδίτης δυνατά για να αισθάνομαι ότι είναι μέσα στο σπίτι. Κάηκε η Αφροδίτη, κάηκε η Εριέτα, κάηκαν όλα τα παιδιά. Προσευχόμουν κάθε μέρα και παρακαλούσα “Θεέ μου να μην κάηκε ζωντανή”. Και μου στέλνουν ένα χαρτί ότι κάηκε ζωντανή και αρχίζουν τα ερωτήματα. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα; Δεν μας άφησαν να κάνουμε έρευνα», είπε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με το larissanet.gr.

«Άνοιξα τα μάτια μου και βρέθηκα σε μια ζώνη πολέμου»

Νωρίτερα, όπως μεταδίδει το larissanet.gr, κατέθεσε ο σύζυγος της Αθηνάς Κατσάρα, Νίκος Ζήσης ο οποίος επέβαινε μαζί της στο τρένο το μοιραίο βράδυ και κατάφερε να βγει ζωντανός από τα συντρίμμια. «‘Έσβησαν τα φώτα, ακούστηκε ένας κρότος. Εκτοξεύτηκα και βρέθηκα καρφωμένος σε μια λαμαρίνα. Άνοιξα τα μάτια μου και βρέθηκα σε μια ζώνη πολέμου. Αριστερά μου υπήρχε μια μεγάλη φωτιά. Μια κοπέλα μου ζητούσε βοήθεια, “θα καώ, θα πάρω φωτιά”. Σερνόμουν πάνω από 20 λεπτά. Το μόνο που άκουγα ήταν “θα γίνει έκρηξη”, “απομακρυνθείτε”, “βοήθεια”, “θα καούμε ζωντανοί”» κατέθεσε ο κ. Ζήσης και περιέγραψε τις πρώτες στιγμές στο νοσοκομείο: «Κατάλαβα το μέγεθος της καταστροφής όταν φτάσαμε στο Πανεπιστημιακό. Οι πρώτες μέρες στο νοσοκομείο ήταν εφιαλτικές, δεν θα ήθελα κανείς να τις ζήσει».

Αναφερόμενος στον γιο του, που έμεινε ορφανός από τη μητέρα του, είπε: «Τι να πω σε αυτό το παιδί που ζητάει την μάνα του. Να μην ξαναζήσει κανένα παιδί αυτό που ζει το δικό μου. Να μπει το μαχαίρι ως το κόκκαλο να τιμωρηθούν όλοι τους. Δεν ξέρω τι είχε το τρένο. Ξέρω ότι το 2023 δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι τους. Από την απόλυτη ευτυχία βρεθήκαμε σε μια στιγμή στην απόλυτη δυστυχία».

Ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσαν, επίσης, σήμερα η μητέρα, ο πατέρας, ο αδερφός και η γιαγιά της Αθηνάς Κατσάρα. «Ήταν έγκλημα αυτό, ξέρανε όλοι και δεν κάνανε τίποτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για τον θάνατο της κόρης μου και των 57 ψυχών. Ήταν άδικο, πολύ άδικο. Θέλω να είστε δίκαιοι και να τιμωρηθούνε όλοι όσοι ευθύνονται» κατέθεσε η μητέρα της. «Η Αθηνά ήταν στο τρίτο βαγόνι. Δεν αντέχεται αυτός ο πόνος. Το μόνο που ζητάμε είναι η τιμωρία για αυτά που έχουν κάνει», κατέθεσε ο πατέρας της.

Τα όσα βίωσε το μοιραίο βράδυ της σύγκρουσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας με το επιβατικό τρένο, περιέγραψε ο αδελφός της, Βασίλης Κατσάρας. «Οι εικόνες δεν φεύγουν ποτέ από το μυαλό μου. Ήταν κατάσταση πολέμου. Στα νοσοκομεία γινόταν μπάχαλο», είπε, ενώ αναφερόμενος στην υπόθεση των παρεμβάσεων στον χώρο της σύγκρουσης – ξεμπάζωμα, μπάζωμα- τόνισε πως έγινε γιατί έρχονταν εκλογές.

«Ο ζωές όλων των συγγενών έχουν αλλοιωθεί και θα συνεχιστεί αν δεν μπουν στην φυλακή και οι 36 και τα πολιτικά πρόσωπα που γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα. Δεν ήταν ανθρώπινο λάθος ήταν μια αλυσίδα. Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας όλοι οι συγγενείς δεν θα ηρεμήσουμε αν δεν μπουν φυλακή. Οι ευθύνες πρέπει να ανέβουν και σε πολιτικά πρόσωπα» τόνισε.

Ερωτηθείς από τον συνήγορο του Λεωνίδα Κουμπούρα για το βίντεο από κατάστημα στην Λεπτοκαρυά, που δείχνει την εμπορική αμαξοστοιχία το βράδυ της σύγκρουσης, απάντησε πως κάποιος «Βασίλης Παπαδόπουλος που ήταν στην ομάδα του Κώστα Λακαφώση» τους είπε «μήπως δεν δώσουν το βίντεο» στις ανακριτικές αρχές.

«Δεν ζητάμε εκδίκηση, ζητάμε δικαίωση. Δικαίωση για την ψυχούλα των παιδιών και το μωρό που έμεινε ορφανό» κατέθεσε από την πλευρά της, η γιαγιά της Αθηνάς Κατσάρα.

«Αν ήξερα ότι λειτουργεί έτσι ο σιδηρόδρομος δεν θα έβαζα ποτέ την Ιφιγένεια στο τρένο»

Ο πατέρας της Ιφιγένειας Μήτσκα τόνισε στην κατάθεσή του ότι «υπάρχουν άνθρωποι σε καίριες θέσεις που λένε και κάνουνε ότι θέλουν και δεν δίνουν λόγο σε κανέναν. Ο κ. Πρωθυπουργός έβγαλε το πόρισμα ότι πρόκειται για τραγικό ανθρώπινο λάθος. Θα μπορούσε να αποφευχθεί αν είχατε βάλει την ριμάδα την τηλεδιοίκηση. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Γιατί έμεινε ο σιδηρόδρομος έτσι. Αν ήξερα ότι λειτουργεί έτσι ο σιδηρόδρομος δεν θα έβαζα ποτέ την Ιφιγένεια στο τρένο».

Στη συνέχεια, ο Θοδωρής Ελευθεριάδης γιος της Μαρίας Εγούτ κατέθεσε μεταξύ άλλων: «Ενώ οι συγγενείς δεν είχαμε κηδέψει ακόμα τους ανθρώπους μας το σημείο εκείνο είχε γίνει λαμπίκο. Με ενόχλησε η στάση του κράτους απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων. Υπήρξαν αιτήματα που δεν απαντήθηκαν. Η ανάκριση πιστεύω θα έπρεπε να είχε δώσει μια απάντηση στο θέμα της πυρόσφαιρας. Θεωρώ ότι έκλεισε αιφνιδιαστικά».

Οι καταθέσεις των συγγενών συνεχίζονται στην επόμενη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.