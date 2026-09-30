Κουτσούμπας: Η παραπομπή Τριαντόπουλου αποδεικνύει πως η κυβέρνηση συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει εδώ και 4 χρόνια τις τεράστιες ευθύνες της

«Η ίδια η παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο αποδεικνύει πως η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια τις τεράστιες ευθύνες της, τις δικές της συνολικά, του πρωθυπουργού, των υπουργών της για όλη αυτή τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών αλλά και για τη διαχρονική πολιτική της που έχει μετατρέψει τον σιδηρόδρομο σε αυτή την ωρολογιακή βόμβα» ανέφερε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Και φυσικά αναδεικνύει και τις τεράστιες ευθύνες του κράτους, αυτού του “κράτους δικαίου” όπως το λένε για την ανεπαρκέστατη ανάκριση, για το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, για τον κατακερματισμό σε επιμέρους δίκες, για την απουσία οποιασδήποτε δίωξης κατά πολιτικών προσώπων στην κύρια δίκη, την ώρα που έπρεπε οι υπουργοί της κυβέρνησης, πρώτα απ’ όλα, να κάθονται στο εδώλιο, μαζί φυσικά με τους υπόλοιπους. Είναι όλα αυτά γνωστά, τα έχουμε καταγγείλει, δεν θα σταματήσουμε να το παλεύουμε μέσα στη Βουλή, στις αίθουσες των δικαστηρίων και φυσικά με την κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα» πρόσθεσε, μιλώντας στο «Meganews 104,6».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην συνέντευξή του τόνισε ότι το ΚΚΕ «προτείνει σταθερά την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών», πρόταση η οποία καταψηφίστηκε από τα άλλα κόμματα.

Ερωτηθείς για τη μεγάλη ενεργειακή κρίση υπογράμμισε πως «η ΕΕ και της “πράσινης μετάβασης” και του πολέμου φυσικά, δεν αποτελεί καμία ασπίδα. Αποτελεί το αντίθετο, πολύ μεγάλο κίνδυνο για τα λαϊκά νοικοκυριά».

Επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «μόνο η πρόταση του ΚΚΕ, τουλάχιστον στους πέντε άξονες που θέτουμε εμείς, λύνει το πρόβλημα, ανοίγει έναν δρόμο ή τουλάχιστον ανακουφίζει, έστω και προσωρινά, τα λαϊκά νοικοκυριά».

Εξηγώντας την πρόταση του κόμματος «ώστε να πάρει έστω μία ανάσα ο λαός», ανέφερε πως «έχει ως “παραδοχή” ότι για να κερδίσει κάτι ο λαός πρέπει να χάσουν οι μεγάλοι όμιλοι, το κεφάλαιο, το κράτος του, η ΕΕ, επίσης, που τους στηρίζει όλους αυτούς».

Συγκεκριμένα ο Δ. Κουτσούμπας είπε:

Πλήρης κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και στο ρεύμα.

Πλαφόν στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διυλιστηρίων.

Αξιοποίηση των λιγνιτικών μονάδων, για παράδειγμα της Πτολεμαΐδας 5 και του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Επ’ αυτού επισήμανε ότι «φυσικά πρέπει να δείξει η κυβέρνηση, και μπορεί να το κάνει αυτό, απειθαρχία στις υποχρεώσεις του εμπορίου ρύπων που είναι η κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης της ΕΕ. Γιατί έτσι αυξάνεται τεχνητά το λιγνιτικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Και εδώ να πούμε το εξής -γιατί λένε ότι δεν είναι εφικτό- ακόμα και ο ΑΔΜΗΕ έχει εισηγηθεί τη διατήρηση της Πτολεμαϊδας 5 ως λιγνιτικής μονάδας για την ασφάλεια εφοδιασμού και λοιπά, τουλάχιστον για το φετινό χειμώνα».

Να προχωρήσει η Ελλάδα σε διακοπή των κυρώσεων και του εμπάργκο στην εισαγωγή φθηνότερου ρώσικου φυσικού αερίου, σε σύγκρουση με τις κατευθύνσεις της ΕΕ.

«Δεν γίνεται χωρίς να συγκρουστείς. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να γίνεται, για να εξυπηρετήσουμε τους αμερικάνικους ομίλους τον κ. Τραμπ, την κ. Γκιλφόιλ που κάνει και απειλές δεξιά και αριστερά και λέει διάφορα, για την προώθηση του αμερικάνικου πανάκριβου LNG του υγροποιημένου φυσικού αερίου, με τον Κάθετο Διάδρομο, με συμφωνίες με ειδικές εταιρείες, ομίλους στην Ελλάδα και λοιπά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ουσιαστική αύξηση των μισθών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επαναφορά του 13ου-14ου μισθού και των συντάξεων.

Ερωτηθείς για το Φεστιβάλ της ΚΝΕ-«Οδηγητή» είπε ότι «είναι ένας θεσμός πολιτιστικός-πολιτικός που έχει καταξιωθεί» με αυξανόμενη συμμετοχή κάθε χρόνο ενώ το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φετινού 52ου Φεστιβάλ ήταν η συμμετοχή «πολύ περισσότερων νέων ανθρώπων και μικρότερων ηλικιών».

Σχολιάζοντας τις διεργασίες στο πολιτικό σύστημα εξέφρασε την εκτίμηση του ΚΚΕ ότι «σε αυτή τη φάση που περνάμε και ο κόσμος και η περιοχή και η Ελλάδα, στα ζητήματα της οικονομίας, αλλά και στα ζητήματα του πολέμου των ανοιχτών λεγόμενων εθνικών θεμάτων και λοιπά και των συγκρούσεων αυτών που επίκεινται, θα έχουμε κατά 99,9% κυβέρνηση συνεργασίας, ευρύτερη, ειδικού σκοπού φυσικά, για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να μπορέσει “να ανακάμψει” – δεν έχουμε εμείς κανέναν νταλκά για αυτό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, να καταλαβαινόμαστε – το αστικό πολιτικό σύστημα, γιατί βρίσκεται, παραμένει σε κρίση».

Όπως εξήγησε «και το κυβερνών πρώτο κόμμα έχει μεγάλη φθορά και υπάρχουν και αντιθέσεις και προσωπικά προς τον κ. Μητσοτάκη, από τους ίδιους τους νεοδημοκράτες που είναι και σήμερα βουλευτές, άλλους πρώην βουλευτές από τμήματα της άρχουσας τάξης, από μονοπωλιακούς ομίλους, που έχουν επίσης μεταξύ τους αντιθέσεις και δεν είναι ικανοποιημένοι για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα πράγματα η σημερινή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη. Και βέβαια, χωρίς τον κ. Μητσοτάκη φυσικά, με κάποιον άλλον θα είναι ανοιχτός ο δρόμος και για τον κ. Ανδρουλάκη και για τον κ. Τσίπρα και για τον κ. Σαμαρά και για άλλους πιθανόν».

«Το κύριο είναι να ενισχυθεί το ΚΚΕ ως δύναμη πραγματικά μαχητικής λαϊκής αντιπολίτευσης, για να ανασάνει ο λαός» υπογράμμισε, καταλήγοντας στη συνέντευξή του ο Δ. Κουτσούμπας.