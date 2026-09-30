Αιχμές Πούτιν για Ουκρανία: «Η Ρωσία δεν θα γυρίζει τον κόσμο ζητιανεύοντας βοήθεια»

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Αιχμές που φαίνεται να στρέφονται κατά της Ουκρανίας και της οικονομικής στήριξης που λαμβάνει από τους συμμάχους της άφησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να «ταπεινωθεί» ζητώντας οικονομική βοήθεια από άλλες χώρες.

Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές την Τετάρτη (30/9), κατά την ομιλία του ενώπιον της νέας ρωσικής Κρατικής Δούμας, η οποία προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο.

«Σε αντίθεση με ορισμένους, τους οποίους δεν θα κατονομάσουμε, η Ρωσία δεν πρόκειται να γυρίζει τον κόσμο με απλωμένο το χέρι, ζητιανεύοντας ταπεινωτικά ελεημοσύνες», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Αν και δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην Ουκρανία, η τοποθέτησή του ερμηνεύεται ως έμμεση επίθεση στο Κίεβο, το οποίο βασίζεται στη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη δυτικών συμμάχων για την αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής.

«Κανείς δεν πρόκειται να μας δώσει τίποτα, αλλά δεν το χρειαζόμαστε»

Ο Ρώσος πρόεδρος παραδέχθηκε ότι η χώρα του δεν θα μπορούσε να αναμένει οικονομική βοήθεια από το εξωτερικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν τη χρειάζεται.

«Κανείς δεν πρόκειται να μας δώσει τίποτα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ρωσική οικονομία βρίσκεται, κατά την εκτίμησή του, σε καλή κατάσταση και διαθέτει την απαραίτητη ανθεκτικότητα.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μία περίοδο κατά την οποία η ρωσική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την πίεση των διεθνών κυρώσεων και των οικονομικών απαιτήσεων του πολέμου στην Ουκρανία.

Τι αναφέρουν Ουκρανοί οικονομολόγοι για τη ρωσική οικονομία

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της ουκρανικής εφημερίδας Ukrainska Pravda αναφέρει ότι η ρωσική οικονομία παρουσιάζει σημάδια στασιμότητας, χωρίς ωστόσο να έχει οδηγηθεί σε κατάρρευση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις Ουκρανών οικονομολόγων που επικαλείται το δημοσίευμα, το Κρεμλίνο ενδέχεται να διαθέτει ακόμη τους οικονομικούς πόρους για να διατηρήσει τον σημερινό ρυθμό διεξαγωγής του πολέμου για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Οι εκτιμήσεις αυτές αναδεικνύουν την απόσταση ανάμεσα στους ισχυρισμούς του Πούτιν για την κατάσταση της ρωσικής οικονομίας και στις αναλύσεις που καταγράφουν στασιμότητα, αλλά και συνεχιζόμενη δυνατότητα χρηματοδότησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.