Συναγερμός σε Μολδαβία και Ρουμανία: Drone συνετρίβη και εξερράγη – Απογειώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ

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Συναγερμός σήμανε στη Μολδαβία και τη Ρουμανία, κατά τη διάρκεια μαζικής ρωσικής επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, τα ξημερώματα της Τετάρτης (30/9). Ένα drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και συνετρίβη κοντά σε χωριό, προκαλώντας έκρηξη, ενώ η Ρουμανία προχώρησε στην απογείωση δύο μαχητικών αεροσκαφών F-18 για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, το υπουργείο Άμυνας της Μολδαβίας ανακοίνωσε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας περίπου στις 5:43 το πρωί, τοπική ώρα, και κατέπεσε κοντά στο χωριό Χιρμπόβατ, στην περιοχή Ανένιι Νόι, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Το drone εξερράγη μετά την πτώση του, ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Κλιμάκια της αστυνομίας και του στρατού της Μολδαβίας κινητοποιήθηκαν για να μεταβούν στο σημείο και να εξετάσουν τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Ρουμανία: Απογειώθηκαν δύο ισπανικά F-18 μετά τον εντοπισμό εναέριου στόχου

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι τα ραντάρ της χώρας εντόπισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας εναέριο στόχο ανατολικά της ουκρανικής πόλης Ισμαήλ, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία.

Ως προληπτικό μέτρο, απογειώθηκαν δύο μαχητικά F-18 της ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία σταθμεύουν στη Ρουμανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Οι ρουμανικές αρχές διευκρίνισαν ότι κανένα αντικείμενο δεν εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου περιστατικού.

Μαζική ρωσική επίθεση με 188 drones και πυραύλους στην Ουκρανία

Τα περιστατικά σημειώθηκαν ενώ η Ρωσία εξαπέλυε νέα μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, κατά τη διάρκεια της νύχτας χρησιμοποιήθηκαν 188 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 86 ήταν αεριωθούμενα, καθώς και πύραυλοι Zircon, Onyx και Iskander.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να καταρρίψουν ή να εξουδετερώσουν πέντε πυραύλους και 155 drones.

Επαναλαμβανόμενα περιστατικά στα σύνορα με το ΝΑΤΟ

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μολδαβία και η Ρουμανία καταγράφουν περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυραύλους κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, drones που θεωρήθηκαν ύποπτα ρωσικής προέλευσης συνετρίβησαν στη Ρουμανία και τη Μολδαβία, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ακόμη μία μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας.

Η αστυνομία της Μολδαβίας ανακοίνωσε τότε ότι εντοπίστηκε στην περιοχή Φλορέστι ένα drone που έφερε χαρακτηριστικά του τύπου Gerbera, τον οποίο χρησιμοποιούν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Είχαν καταρρίψει drone που παραβίασε τον ρουμανικό εναέριο χώρο

Ακόμη σοβαρότερο περιστατικό είχε σημειωθεί στις 16 Αυγούστου, όταν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone που είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας κοντά στα σύνορα με τη Μολδαβία.

Το γεγονός είχε επιβεβαιώσει ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας, Ράντου Μιρούτσα.

Μία ημέρα αργότερα, στις 17 Αυγούστου, ρωσικός πύραυλος κρουζ S8000 Banderol εισήλθε στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Οδησσό.

Ο πύραυλος κατέπεσε τελικά σε χωράφι με καλαμπόκια, περίπου τρία χιλιόμετρα από το χωριό Ταλμάζ, στην περιοχή Στεφάν Βόντα της Μολδαβίας.

Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά αναδεικνύουν τις επιπτώσεις των ρωσικών επιθέσεων πέρα από τα ουκρανικά σύνορα, με τις γειτονικές χώρες να κινητοποιούν τις ένοπλες δυνάμεις τους για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση πιθανών απειλών στον εναέριο χώρο τους.