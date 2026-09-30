Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την επερχόμενη κακοκαιρία – Σε Red Code η Περιφέρεια Κρήτης, κίνδυνος για πλημμύρες

Η Περιφέρεια Κρήτης τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από σήμερα το βράδυ έως την Κυριακή λόγω επερχόμενης κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Η απόφαση ελήφθη μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ, προβλέποντας υψηλό κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Περιφέρεια Κρήτης τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας.
  • Η επερχόμενη κακοκαιρία θα φέρει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές της Κρήτης, με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε την Κρήτη σε Red Code λόγω υψηλού κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων, καλώντας τους Δήμους και την Περιφέρεια να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από σήμερα το βράδυ έως και την Κυριακή, τίθεται η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της επερχόμενης κακοκαιρίας, που θα έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Μετά την έκδοση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου.

Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α) Από απόψε το βράδυ έως το πρωί της Κυριακής θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, κυρίως στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές της, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών.

β) Στα ανατολικά και νότια θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι. Εκτιμάται ότι σήμερα και αύριο η έντασή τους στα πελάγη θα φτάσει τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Σε κατάσταση Red Code η Περιφέρεια Κρήτης

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη 30-09-2026 ως και την Κυριακή 04-10-2026, την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την Εκδήλωση Καιρικών Φαινομένων και Πάσης Φύσεως Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, προβλέπεται να είναι υψηλός στην εν λόγω περιοχή.

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

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