Μητσοτάκης: «Να είμαστε όλοι μετρημένοι και ακριβείς – Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές» – Τα μηνύματα σε υπουργούς και βουλευτές

Ηχηρά μηνύματα εντός και εκτός κυβέρνησης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός, αφενός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση μένει μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε περιπέτειες, ρίχνοντας τα «βέλη» του στην αντιπολίτευση.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ηχηρά μηνύματα εντός και εκτός κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση μένει μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε περιπέτειες.
  • Έστειλε σαφές μήνυμα στους υπουργούς, υποστηρίζοντας ότι «ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός και η κοινωνία πρέπει να είναι όσο πιο ενωμένη και ενημερωμένη».
  • Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως «είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών», απαντώντας έμμεσα και στα όσα είχε υποστηρίξει η Ντόρα Μπακογιάννη.

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Ηχηρά μηνύματα εντός και εκτός κυβέρνησης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός, αφενός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση μένει μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε περιπέτειες, ρίχνοντας τα «βέλη» του στην αντιπολίτευση.

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Αφετέρου, έστειλε και σαφές μήνυμα στους υπουργούς αλλά και στη Ντόρα Μπακογιάννη που πριν από λίγες ημέρες είχε κάνει λόγο για «αλαζόνες υπουργούς».

«Είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλοι και όλες ενήμεροι για τη μεγάλη εικόνα, είναι να μην αρνούμαστε τη δύσκολη καθημερινότητα αλλά να εξηγούμε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ο μόνος τρόπος να υπερβούμε τη διεθνή αστάθεια είναι η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές της οικονομίας. Επιμένω ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός και η κοινωνία πρέπει να είναι όσο πιο ενωμένη και ενημερωμένη χωρίς να παρασύρεται από fake news και τρικ προπαγάνδας», υποστήριξε ο Πρωθυπουργός.

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Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι «και το πολιτικό προσωπικό πρέπει να είναι ώριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα απ’ όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στη δημόσια αντιπαράθεση το ύφος παράγει εντυπώσεις άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν μπορεί να πειστικός αλλά και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής γνωρίζοντας ότι στο τέλος θα μας κρίνουν οι πολίτες».

Παράλληλα, τόνισε πως είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί τις συμπεριφορές των υπουργών, απαντώντας έτσι έμμεσα και στα όσα είχε υποστηρίξει η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών. Προέχει το ορατό κυβερνητικό έργο με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται το σύνθημα: «το είπαμε το κάνουμε», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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