Απάντηση Φλωρίδη στο αίτημα Τσίπρα να παραιτηθεί: «Εγώ που κολλάω;»

Ο Γιώργος Φλωρίδης σχολίασε την Τετάρτη (30/9) το αίτημα του Αλέξη Τσίπρα για παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ενώ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

«Κανένα στοιχείο δεν χάθηκε» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε πως κατέρρευσε η υπόθεση του μπαζώματος «Το μπάζωμα ως κατηγορία έχει νόημα όπως ακριβώς παρουσιζόταν τότε. ότι δηλαδή έγινε προκειμένου να συγκαληφθούν τα ίχνη παράνομων ενεργειών, όπως η μεταφορά του παράνομου υλικού, του λαθρεμπορικού ξυλολίου το οποίο προκάλεσε υποτίθεται την έκρηξη και χάθηκαν παιδιά. Το μπάζωμα ήταν μια κατηγορία που απηύθυναν αυτοί εν γνώση τους ότι είναι ψέμα προκειμένου να πληγεί η Κυβέρνηση που δήθεν συγκάλυπτε τη μεταφορά ενός παράνομου υλικού, έναν λαθρέμπορα και αυτά κατέρρευσαν με πάταγο».

«Όπως αποδείχθηκε κανένα στοιχείο δεν χάθηκε και τίποτα δεν υπήρχε να συγκαλυφθεί», πρόσθεσε σε άλλο σημείο ο κ. Φλωρίδης.

«Η ανάκριση που ολοκληρώθηκε και η δίκη που διεξάγεται έδειξε ότι δεν υπάρχει στοιχείο που έχει χαθεί».

«Η παραπομπή έχει να κάνει με το αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα για παρέμβαση στο χώρο. Αφού είχε προηγηθεί η Πυροσβεστική που έριξε τόνους νερού προκειμένου να σβηστούν οι φωτιές στα βαγόνια και στη συνέχεια έπρεπε να αφαιρεθεί το χώμα προκειμένου να έρθουν οι γερανοί για να σηκώσουν τα βαγόνια που ήταν 150 τόνους το ένα. Πριν από τρεις – τέσσερις μήνες στην Ισπανία έγινε ένα αντίστοιχο σιδηροδρομικό δυστύχημα όπου συγκρούστηκαν τρένα, εκεί δεν παραιτήθηκε κανένας, δεν είχαμε ειδικά δικαστήρια. Η κυβέρνηση επί δύο χρόνια βομβαρδίζονταν από την φοβερή κατηγορία ότι μπορεί να έγινε το μπάζωμα για να συγκαλυφθούν ευθύνες της κυβέρνησης. Αυτό κατέρρευσε, ήταν ένα ψέμα», πρόσθεσε επίσης.

«Η πολιτική μάχη κερδήθηκε. Δεν μας συγχωρούν ότι αποκαλύψαμε την συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κ. Τσίπρας. Την μάχη την δώσαμε λίγοι. Με τη συνδρομή των επιστημόνων της χώρας, των πολυτεχνείων της χώρας, των ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Δεν μου συγχωρούν ότι έκανα τα πάντα να ξεκινήσει αυτή η δίκη».

Απάντηση Φλωρίδη στο αίτημα Τσίπρα να παραιτηθεί: «Εγώ που κολλάω;»

«Εγώ που κολλάω στην υπόθεση;», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν τίθεται θέμα παραίτησής του όπως ζητάει η αντιπολίτευση.