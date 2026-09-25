Γιώργος Φλωρίδης: «Μονίμως διχαστικός ο Τσίπρας – Είναι επικίνδυνος για τη χώρα» – BINTEO

Επίθεση σε υψηλούς τόνους εξαπέλυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού. Μιλώντας στην τηλεόραση του Open, ο Γιώργος Φλωρίδης καταλόγισε στον Αλέξη Τσίπρα εμμονή σε διχαστική ρητορική που παραπέμπει στην περίοδο του 2015. Τον χαρακτήρισε, μάλιστα, «επικίνδυνο» για την διαχείριση των διεθνών υποθέσεων της χώρας, λόγω «παντελούς άγνοιας των διεθνών κανόνων» και «άρνησης στην κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της Δημοκρατίας».

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσει του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Φλωρίδης χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό διχαστικό, καταλογίζοντάς του άρνηση να κατανοήσει πώς λειτουργεί η Δημοκρατία.

«Ο κ. Τσίπρας νομίζω παραμένει ατόφιος. Είναι μονίμως διχαστικός, επανέφερε με άλλον τρόπο το δίλημμα του 2015 ‘ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν’. Αυτό που ξαναφέρνει είναι εξόχως διχαστικό. Τότε ήταν εξόχως διχαστικό για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, τώρα είναι ιδιαίτερα διχαστικό για την ίδια την αντιπολίτευση, γι’ αυτό βλέπετε και αντιδρούν εκεί», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Δείχνει μία άρνηση να κατανοήσεις τι είναι Δημοκρατία. Η Δημοκρατία είναι ένας λαός που ο λαός εκφράζεται ελεύθερα και αποφασίζει τι θα συμβεί. Το να θεωρείς ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από σένα, το δοκίμασες, σου βγήκε κάποια στιγμή και κατέρρευσε στη συνέχεια», υπογράμμισε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Είναι ένα εξόχως διχαστικό σύστημα, το οποίο δείχνει ότι ο Τσίπρας δεν βάζει μυαλό. Τότε που λέγαμε ότι θα διατρέξουμε μεγάλους κινδύνους από τη διακυβέρνηση Τσίπρα, αν συνέβαινε, δεν ήταν ότι η πρόθεσή του ήταν να κάνει κακό στην Ελλάδα αλλά αυτά που έλεγε, επειδή τα πίστευε τον καθιστούσαν επικίνδυνο», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Όταν λες ‘με έναν νόμο και ένα άρθρο θα αλλάξω τα μνημόνια’ σημαίνει ότι εσύ το πιστεύεις που το λες αυτό, όμως αυτό δείχνει ότι δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή θα αναλάβεις να διοικήσεις μια χώρα και έχεις παντελή άγνοια των διεθνών κανόνων», ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης. «Η επικινδυνότητα του Τσίπρα ήταν αυτή. Δεν μιλάμε για τους πολιτικούς σε επίπεδο προθέσεων», σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης για τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.