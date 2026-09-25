Πλάκα: Νέο βίντεο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη στο κτίριο στη Λυσικράτους – «Βομβαρδισμένο» τοπίο η περιοχή

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέο βίντεο από το σημείο της έκρηξης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας με την οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το enikos.gr. Από την έκρηξη κατέρρευσε ένα παλιό οίκημα, ενώ τραυματίστηκαν ένας περαστικός και δύο γυναίκες, οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από το διπλανό κτίριο.

Στο βίντεο, το οποίο καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά την έκρηξη, αποτυπώνεται το μέγεθος των καταστροφών. Μπάζα και πέτρες έχουν κατακλύσει τον δρόμο, ενώ σημαντικές υλικές ζημιές έχουν υποστεί σταθμευμένα αυτοκίνητα και γειτονικά κτίρια από την κατάρρευση του οικήματος.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Τροχαίας και της ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων στα ερείπια του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε έναν από τους ορόφους διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ενώ στον πρώτο όροφο υπήρχε διαμέρισμα Airbnb, για το οποίο είχε γίνει ενεργή κράτηση από τρία άτομα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.