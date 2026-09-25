Στουρνάρας: Η Ελλάδα πλησιάζει την αξιολόγηση Α, αλλά χρειάζεται ισχυρότερους θεσμούς

Την εκτίμηση πως,η Ελλάδα θα μπορούσε να φθάσει στην αξιολόγηση Α πριν από το 2030, εάν συνεχιστεί η πρόοδος στη δημόσια διοίκηση και ενισχυθεί η λειτουργία των θεσμών, εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στην ετήσια συνάντηση του οίκου αξιολόγησης Scope Ratings,που έγινε στην Αθήνα.

Ακόμη επεσήμανε πως, η δημοσιονομική σύνεση και η ανάπτυξη έχουν ενισχύσει την αξιοπιστία της Ελλάδας στις αγορές, ωστόσο η περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας προϋποθέτει σταθερή βελτίωση της ποιότητας των θεσμών.

Η δικαιοσύνη

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη έχει ήδη μειώσει τον μέσο χρόνο έκδοσης πρωτόδικης απόφασης περίπου στο ένα έτος, από περισσότερα από δύο χρόνια προηγουμένως. Η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, υπογράμμισε, βελτιώνει την ασφάλεια δικαίου και ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, διατηρεί υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από την ευρωζώνη, παρά τις εξωτερικές αναταράξεις και την αυξημένη αβεβαιότητα. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ στην ευρωζώνη η αντίστοιχη αύξηση ήταν 1,2%. Η επίδοση της Ελλάδας αντανακλά, κατά τον ίδιο, τη δημοσιονομική εξυγίανση, την ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023 είχε ήδη απτά αποτελέσματα στο κόστος δανεισμού.

Ο Γιάννης Στουρνάρας υπενθύμισε ότι μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος προέβλεπε μείωση περίπου 70 μονάδων βάσης στη διαφορά απόδοσης των ελληνικών ομολόγων έναντι των γερμανικών. Έκτοτε, το περιθώριο έχει υποχωρήσει κατά περίπου 60 μονάδες βάσης. Η αγορά τιμολογεί πλέον την Ελλάδα πλησιέστερα σε χώρες με αξιολόγηση Α παρά σε εκείνες της κατηγορίας ΒΒΒ, χωρίς αυτό να προδικάζει μελλοντικές αποφάσεις των οίκων. Καθοριστικό ρόλο στις αναβαθμίσεις, πρόσθεσε, είχαν τα διατηρήσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα, η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους και ο μειωμένος πολιτικός κίνδυνος.

Οι προβολές της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι η ευνοϊκή δυναμική του χρέους μπορεί να διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα, καθώς το κόστος εξυπηρέτησης αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερο από την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ. Ο Διοικητής αναφέρθηκε επίσης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό ρόλο των οίκων αξιολόγησης. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει βαθύτερες κεφαλαιαγορές και περισσότερη χρηματοδότηση μέσω αγορών, οι ανεξάρτητες αξιολογήσεις μπορούν να περιορίσουν την ασυμμετρία πληροφόρησης και να διευκολύνουν τη διασυνοριακή διάθεση κεφαλαίων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ευρώπη έχει ευκαιρία να ενισχύσει τη διεθνή θέση της μέσω κοινών εκδόσεων ασφαλών ομολόγων. Η Scope είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης που έγινε αποδεκτός από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο ECAF.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε ότι αλλάζει και η στάση των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες επιδιώκουν πλέον θετικές αξιολογήσεις για ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές. Η εξέλιξη αυτή, είπε, μπορεί να διαφοροποιήσει τις πηγές χρηματοδότησης της οικονομίας και να στηρίξει την ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.