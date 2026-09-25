Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν σήμερα

Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη φάση της καταβολής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026 στους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Αναλυτικά, σήμερα πληρώνονται:
- οι κύριες συντάξεις από τα ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
- οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχους μισθωτούς & μη μισθωτούς από 1.1.2017 και έπειτα)
- όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
Η σημερινή πληρωμή αφορά 2.630.000 δικαιούχους και σε αυτούς θα δοθούν συνολικά συνολικά 1.320.000.000 ευρώ.
Η δεύτερη φάση
Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν τα χρήματα της δεύτερης φάσης των συντάξεων Οκτωβρίου 2026. Αναλυτικά θα πιστωθούν:
- οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ].
- οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Ωστόσο, η καταβολή αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη, την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026.