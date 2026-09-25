Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν σήμερα

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Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη φάση της καταβολής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026 στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Αναλυτικά, σήμερα πληρώνονται:

οι κύριες συντάξεις από τα ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

από τα ταμεία μη μισθωτών οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ -ΕΦΚΑ (συνταξιούχους μισθωτούς & μη μισθωτούς από 1.1.2017 και έπειτα)

-ΕΦΚΑ (συνταξιούχους μισθωτούς & μη μισθωτούς από 1.1.2017 και έπειτα) όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Η σημερινή πληρωμή αφορά 2.630.000 δικαιούχους και σε αυτούς θα δοθούν συνολικά συνολικά 1.320.000.000 ευρώ.

Η δεύτερη φάση

Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν τα χρήματα της δεύτερης φάσης των συντάξεων Οκτωβρίου 2026. Αναλυτικά θα πιστωθούν:

οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ].

από τα οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ωστόσο, η καταβολή αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη, την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026.