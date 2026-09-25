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Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν σήμερα

Η πρώτη φάση της καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιείται σήμερα, αφορώντας 2.630.000 δικαιούχους με συνολικό ποσό 1.320.000.000 ευρώ. Η πληρωμή αυτή περιλαμβάνει συντάξεις από ταμεία μη μισθωτών, συντάξεις από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και όλες τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η δεύτερη φάση των πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026, για τα τέως ταμεία μισθωτών και τις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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συντάξεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ξεκίνησε σήμερα η καταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου 2026 με την πρώτη φάση πληρωμών. Αφορά κύριες συντάξεις από ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) και όλες τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
  • Η σημερινή πληρωμή αφορά 2.630.000 δικαιούχους και σε αυτούς θα δοθούν συνολικά 1.320.000.000 ευρώ.
  • Η δεύτερη φάση των συντάξεων Οκτωβρίου 2026, που αφορά τα τέως ταμεία μισθωτών και τις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, θα πιστωθεί την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη φάση της καταβολής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026 στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Αναλυτικά, σήμερα πληρώνονται:

  • οι κύριες συντάξεις από τα ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
  • οι κύριες συντάξεις  που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχους μισθωτούς & μη μισθωτούς από 1.1.2017 και έπειτα)
  • όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Η σημερινή πληρωμή αφορά 2.630.000 δικαιούχους και σε αυτούς θα δοθούν συνολικά συνολικά 1.320.000.000 ευρώ.

Η δεύτερη φάση

Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν τα χρήματα της δεύτερης φάσης των συντάξεων Οκτωβρίου 2026. Αναλυτικά θα πιστωθούν:

  • οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ].
  • οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ωστόσο, η καταβολή αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη,  την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026.

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