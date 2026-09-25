Τηλεθέαση (24/9): Νικητές και χαμένοι στην prime time της Πέμπτης

Τα νούμερα τηλεθέασης της βραδινής ζώνης της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, αναδεικνύουν τα προγράμματα που ξεχώρισαν. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σερβία - Ελλάδα» κατέλαβε την πρώτη θέση τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σερβία – Ελλάδα» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της prime time, κατακτώντας την πρωτιά τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.
  • Στο γενικό κοινό, την πρωτιά πήρε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σερβία – Ελλάδα» με 25,9%, ενώ ακολούθησαν το «Κρίνο και Αγκάθι» και οι «Μπλε Ώρες» με 13,3%.
  • Στο δυναμικό κοινό, στην πρώτη θέση βρέθηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σερβία – Ελλάδα» με 27,5%, με το «Pre Game» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,1%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου το βράδυ, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σερβία – Ελλάδα» με 25,9%, ενώ ακολούθησαν το «Κρίνο και Αγκάθι» και οι «Μπλε Ώρες» με 13,3%  και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,8%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σερβία – Ελλάδα» με 27,5%, με το «Pre Game» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,1% και στην τρίτη το «First Dates» με 11,2%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Βραδινή Ζώνη Prime Time
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Ποδόσφαιρο: Σερβία – Ελλάδα 25,9%
2 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 13,3%
3 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 13,3%
4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,8%
5 ALPHA Pre Game 11,1%
6 STAR First Dates 9,5%
7 ΕΡΤNEWS Στο Δια Ταύτα 2,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Βραδινή Ζώνη Prime Time
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Ποδόσφαιρο: Σερβία – Ελλάδα 27,5%
2 ALPHA Pre Game 15,1%
3 STAR First Dates 11,2%
4 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 11,1%
5 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,6%
6 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 6,2%
7 ΕΡΤNEWS Στο Δια Ταύτα 0,7%
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ