Τηλεθέαση (24/9): Νικητές και χαμένοι στην prime time της Πέμπτης

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου το βράδυ, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σερβία – Ελλάδα» με 25,9%, ενώ ακολούθησαν το «Κρίνο και Αγκάθι» και οι «Μπλε Ώρες» με 13,3% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,8%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σερβία – Ελλάδα» με 27,5%, με το «Pre Game» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,1% και στην τρίτη το «First Dates» με 11,2%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Βραδινή Ζώνη Prime Time Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ALPHA Ποδόσφαιρο: Σερβία – Ελλάδα 25,9% 2 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 13,3% 3 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 13,3% 4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,8% 5 ALPHA Pre Game 11,1% 6 STAR First Dates 9,5% 7 ΕΡΤNEWS Στο Δια Ταύτα 2,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό