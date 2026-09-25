Τηλεθέαση (24/9): Νικητές και χαμένοι στην prime time της Πέμπτης

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου το βράδυ, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σερβία – Ελλάδα» με 25,9%, ενώ ακολούθησαν το «Κρίνο και Αγκάθι» και οι «Μπλε Ώρες» με 13,3% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,8%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σερβία – Ελλάδα» με 27,5%, με το «Pre Game» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,1% και στην τρίτη το «First Dates» με 11,2%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Ποδόσφαιρο: Σερβία – Ελλάδα
|25,9%
|2
|ANT1
|Κρίνο και Αγκάθι
|13,3%
|3
|ΣΚΑΪ
|Μπλε Ώρες
|13,3%
|4
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|12,8%
|5
|ALPHA
|Pre Game
|11,1%
|6
|STAR
|First Dates
|9,5%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Στο Δια Ταύτα
|2,3%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Ποδόσφαιρο: Σερβία – Ελλάδα
|27,5%
|2
|ALPHA
|Pre Game
|15,1%
|3
|STAR
|First Dates
|11,2%
|4
|ANT1
|Κρίνο και Αγκάθι
|11,1%
|5
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|8,6%
|6
|ΣΚΑΪ
|Μπλε Ώρες
|6,2%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Στο Δια Ταύτα
|0,7%