Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών

Ο εμβληματικός προπονητής του ελληνικού μπάσκετ, Σούλης Μαρκόπουλος, απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στο άθλημα που υπηρέτησε πιστά για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Η πορεία του στους πάγκους περιελάμβανε ομάδες όπως ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ και το Μαρούσι.

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Αθλητισμός

Σούλης Μαρκόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια από τις πιο εμβληματικές μορφές των ελληνικών πάγκων στο μπάσκετ, ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος, απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών.
  • Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στο άθλημα που υπηρέτησε πιστά για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.
  • Ξεκίνησε την προπονητική του πορεία από τον πάγκο του Δημόκριτου, για να ακολουθήσει μια μακρά διαδρομή σε Ηρακλή, ΠΑΟΚ, Άρη, Μακεδονικό, ΑΕΚ και Μαρούσι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια από τις πιο εμβληματικές μορφές των ελληνικών πάγκων στο μπάσκετ, ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος, απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών.

Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στο άθλημα που υπηρέτησε πιστά για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στα ελληνικά γήπεδα.

Η διαδρομή του στον χώρο ξεκίνησε ως αθλητής, αγωνιζόμενος στον Όλυμπο 40 Εκκλησιών (1967-1972) και εν συνεχεία στον Δημόκριτο Θεσσαλονίκης έως το 1978, οπότε και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Αμέσως μετά, έκανε τα πρώτα του βήματα στην προπονητική από τον πάγκο του Δημόκριτου, για να ακολουθήσει μια μακρά πορεία σε Ηρακλή, ΠΑΟΚ (τόσο ως βοηθός όσο και ως head coach), Άρη, Μακεδονικό, ΑΕΚ και Μαρούσι.

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