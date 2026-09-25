Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών

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Μια από τις πιο εμβληματικές μορφές των ελληνικών πάγκων στο μπάσκετ, ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος, απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών.

Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στο άθλημα που υπηρέτησε πιστά για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στα ελληνικά γήπεδα.

Η διαδρομή του στον χώρο ξεκίνησε ως αθλητής, αγωνιζόμενος στον Όλυμπο 40 Εκκλησιών (1967-1972) και εν συνεχεία στον Δημόκριτο Θεσσαλονίκης έως το 1978, οπότε και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Αμέσως μετά, έκανε τα πρώτα του βήματα στην προπονητική από τον πάγκο του Δημόκριτου, για να ακολουθήσει μια μακρά πορεία σε Ηρακλή, ΠΑΟΚ (τόσο ως βοηθός όσο και ως head coach), Άρη, Μακεδονικό, ΑΕΚ και Μαρούσι.