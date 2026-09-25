Πλάκα-Μαρτυρίες στο enikos.gr για την έκρηξη: «Το κτίριο κατέρρευσε σαν τραπουλόχαρτο, επηρεάστηκε η ακοή μου» – «Νόμιζα ότι έσκασε βόμβα, έκλαιγα από τον φόβο μου»

Την ώρα που τα σωστικά συνεργεία ερευνούν κάθε σπιθαμή στο κτίριο που κατέρρευσε στην οδό Λυσικράτους 15, στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη που έγινε το πρωί της Παρασκευής (25/9), τα όσα περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες στο enikos.gr, συγκλονίζουν.

Της Ισμήνης Λέντζου

«Είδα το κτίριο να καταρρέει σαν τραπουλόχαρτο, επηρεάστηκε η ακοή μου» λέει η κυρία Μαρία

Η κυρία Μαρία είναι καθαρίστρια. Την ώρα της έκρηξης βρισκόταν στον 3ο όροφο κτιρίου που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του οικήματος που κατέρρευσε. Η μαρτυρία της «κόβει την ανάσα».

Όπως χαρακτηριστικά είπε στο enikos.gr: «Εγώ εκείνη την ώρα καθάριζα στο κτίριο που δουλεύω. Ήμουν στον τρίτο όροφο και άκουσα ένα τρομακτικό μπαμ. Μου έπεσε η σφουγγαρίστρα από τα χέρια. Αμέσως σήκωσα το βλέμμα μου και είδα το κτίριο απέναντι να καταρρέει σαν τραπουλόχαρτο.

Από το ωστικό κύμα έσπασαν τα τζάμια σε εμάς. Και για πολλή ώρα δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα. Στα αυτιά μου άκουγα μόνο ένα πράγμα σαν βουητό. Μου φώναζε μία συνάδελφος που ήταν στον πρώτο όροφο και δεν άκουγα τίποτα.

Αμέσως όλα γέμισαν σκόνη εκεί που βρισκόμουν και μετά από λίγο όλα άρχισαν να μυρίζουν καμένο.

Εκείνη την ώρα είδα και μία γιαγιά από απέναντι, όχι από το κτίριο που κατέρρευσε, από το διπλανό, να σηκώνεται και να φωνάζει. γυναίκα κοιμόταν όταν έγινε η έκρηξη και ξύπνησε από τον θόρυβο και από τα τζάμια που έσπαγαν.

Οι καταστροφές που έχουν γίνει είναι μεγάλες. Εμάς μας έβγαλε η αστυνομία. Φώναζαν να βγούμε από το κτίριο μην τυχόν πέσει κι αυτό και μας πλακώσει.

Ακόμη και τώρα που σας μιλάω έχω ταραχή. Ευτυχώς η ακοή μου μετά από μισή ώρα άρχισε σιγά σιγά να επιστρέφει» είπε τέλος η κυρία Μαρία.

«Νόμιζα ότι έσκασε βόμβα, έκλαιγα από τον φόβο μου» λέει η κυρία Αντιγόνη

Στο ίδιο κτίριο στον πρώτο όροφο βρισκόταν την ώρα της έκρηξης η κυρία Αντιγόνη, επίσης καθαρίστρια. Τα όσα αφηγήθηκε στο enikos.gr αποτυπώνουν γλαφυρά τον πανικό που επικράτησε τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη.

Συγκεκριμένα η κυρία Αντιγόνη είπε: «εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμουν στον πρώτο όροφο και καθάριζα. Άκουσα το μπαμ και νόμιζα ότι έσκασε βόμβα, έκλαιγα από τον φόβο μου γιατί ταυτόχρονα είδαμε το κτίριο να καταρρέει. Εμείς είδαμε το κτίριο να σκάει από την πίσω πλευρά.

Διαλύθηκαν τα τζάμια, η τρομάρα που πήρα ήταν μεγάλη. Πολύ γρήγορα έφτασε η αστυνομία και μας φώναζε να βγούμε έξω. Αφήσαμε τα πράγματά μας μέσα και βγήκαμε στον δρόμο.

Εκεί τρελάθηκα, σκέφτηκα ότι αν πέρναγα από μπροστά από το κτίριο θα είχα χτυπήσει. Όταν κατάλαβα τι θα μπορούσα να πάθω δεν δεν μπορούσα να συνέλθω. Το σοκ ήταν μεγάλο, ακόμη είμαι σε σοκ».

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