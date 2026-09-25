«Βομβαρδισμένο τοπίο» η Πλάκα μετά την έκρηξη: Πληροφορίες ότι ζευγάρι διέμενε στο οίκημα που κατέρρευσε – Ερευνάται εάν βρισκόταν μέσα στο σπίτι την ώρα της κατάρρευσης – 3 τραυματίες

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Βομβαρδισμένο τοπίο» θυμίζει η Πλάκα μετά την έκρηξη που έγινε το πρωί της Παρασκευής (25/9) σε παλιό κτίριο στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Αμαλίας 46 και Λυσικράτους 15, προκαλώντας την κατάρρευση του οικήματος.

Πληροφορίες ότι ζευγάρι διέμενε στο οίκημα που κατέρρευσε – Ερευνάται εάν βρισκόταν μέσα στο σπίτι την ώρα της κατάρρευσης

Αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πληροφορία ότι στο κτίριο που κατέρρευσε διέμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ωστόσο δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί εάν βρισκόταν μέσα στο σπίτι.

Συγκεκριμένα, το κτίριο που κατέρρευσε ήταν τριώροφο με τον ισόγειο χώρο να μην κατοικείται. Στον 1ο όροφο το διαμέρισμα χρησιμοποιούταν ως ενοικιαζόμενο (Airbnb) και στον 2ο όροφο διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι για το οποίο γίνεται έρευνα.

Τι συνέβη νωρίτερα

Το περιστατικό, σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί, με τις πρώτες εικόνες από το σημείο να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη το οίκημα.

Οι πρώτες εικόνες που μετέδωσε το OPEN και η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, είναι χαρακτηριστικές και στο σημείο έχει ξεσπάσει και φωτιά ενώ από το κτίριο βγαίνουν πυκνοί καπνοί.

Τρεις ελαφρά τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, από την κατάρρευση του κτιρίου τραυματίστηκαν 3 άτομα.

Ελαφρά τραυματίστηκε από θραύσματα ένα διερχόμενο άτομο ενώ 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από το διπλανό κτίριο.

Για να απεγκλωβιστεί η πρώτη γυναίκα από το διπλανό κτίριο χρειάστηκε ένας πυροσβέστης να την βγάλει από το οίκημα «κουβαλώντας την» στην πλάτη του. Η γυναίκα αυτή θα διακομιστεί στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Η δεύτερη γυναίκα μάλιστα χτύπησε όταν έπεσε ο πλαϊνός τοίχος της οικίας που κατέρρευσε. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της.

«Σείστηκε» η περιοχή από την έκρηξη

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της Πλάκας, «σείστηκε» η περιοχή και ο θόρυβος από την έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα.

Στο σημείο η Πυροσβεστική και η Αστυνομία

Επιχειρούν 24 Πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ.

#Πυρκαγιά και επιχείρηση έρευνας διάσωσης λόγω κατάρρευσης διόροφου κτιρίου στο δήμο Αθηναίων. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 25, 2026

Παράλληλα στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας ενώ οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί.

Έχει κοπεί η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή

Στην περιοχή έχει κοπεί η παροχή φυσικού αερίου προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την έκρηξη.

Στην περιοχή οι ζημιές είναι εκτεταμένες.