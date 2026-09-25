Οι ελληνικοί Patriot διέλυσαν τη «Συμφωνία της Μέκκας»

Η επιτυχημένη αναχαίτιση drones και βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία καταδεικνύει την επιχειρησιακή αξία της χώρας μας. Την ίδια στιγμή, εκθέτει ανεπανόρθωτα τη «Συμφωνία της Μέκκας» ανάμεσα σε Άγκυρα, Ισλαμαμπάντ και Ριάντ, αποδεικνύοντας πως η ισχύς χτίζεται στα πεδία των μαχών και όχι στα χαρτιά.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η ελληνική σημαία κυματίζει υπερήφανα στο Γιαμπού, στην καρδιά της Μέσης Ανατολής, όχι ως απλό σύμβολο διπλωματικής παρουσίας, αλλά ως εγγυητής της περιφερειακής ασφάλειας και της σταθερότητας. Η χθεσινή διπλή κατάρριψη ενός kamikaze drone και ενός βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι από την πυροβολαρχία της ΕΛΔΥΣΑ, η οποία συμμετέχει ενεργά στη διεθνή πρωτοβουλία Integrated Air Missile Defense Concept για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα στρατιωτική επιτυχία. Είναι ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ελλάδα διαθέτει όχι μόνο τα κατάλληλα οπλικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας, αλλά κυρίως το έμπειρο και ικανό προσωπικό που ξέρει να τα χειρίζεται άψογα κάτω από τις πιο αντίξοες και πιεστικές συνθήκες.

Οι Έλληνες χειριστές των συστημάτων Patriot επιβεβαίωσαν για πολλοστή φορά ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αποτρεπτικής ισχύος, αποτρέποντας ασύμμετρες απειλές που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ζωτικές υποδομές και ανθρώπινες ζωές. Η συγκεκριμένη αποστολή, μακριά από τα εθνικά σύνορα, αποδεικνύει την ικανότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να προβάλλουν ισχύ και να αποτελούν έναν αξιόπιστη πυλώνα ασφάλειας για τους συμμάχους τους. Όταν οι κίνδυνοι από το Ιράν και τους περιφερειακούς του αντιπροσώπους, όπως οι Χούθι στην Υεμένη, κλιμακώνονται και απειλούν την παγκόσμια ενεργειακή οδό και τις εμπορικές μεταφορές, η Αθήνα δεν περιορίζεται σε θεωρητικές αναλύσεις, αλλά περνάει σταθερά στην πράξη, προσφέροντας απτές λύσεις ασφαλείας.

Η «φούσκα της Μέκκας»

Την ίδια στιγμή που τα ελληνικά βέλη αναχαιτίζουν πραγματικούς πυραύλους στον ουρανό της Σαουδικής Αραβίας, στο διπλωματικό πεδίο καταρρέει παταγωδώς ένα τεχνητό οικοδόμημα που φιλοδοξούσε να αλλάξει τις ισορροπίες. Ο λόγος για τη λεγόμενη «Συμφωνία της Μέκκας», την οποία είχαν σπεύσει να υπογράψουν η Τουρκία και το Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία, προσδοκώντας να δημιουργήσουν ένα νέο γεωπολιτικό άξονα. Όπως εύστοχα και αποκαλυπτικά είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή στο enikos.gr σε σχετικό άρθρο, η συμφωνία αυτή ήταν εκ κατασκευής κενού περιεχομένου.

Αποδείχθηκε περίτρανα ότι επρόκειτο για μια συμφωνία-βιτρίνα, η οποία στερούνταν ουσιαστικού αντίκρισμα ασφαλείας. Όταν οι απειλές έγιναν πραγματικές και οι πύραυλοι άρχισαν να πέφτουν βροχή, φάνηκε καθαρά ποιοι είναι οι πραγματικοί σύμμαχοι που προσφέρουν λύσεις επί του πεδίου και ποιοι κρύβονται πίσω από κούφιες διακηρύξεις. Η Άγκυρα, παρά τις μεγαλοστομίες και τα επικοινωνιακά σόου των τελευταίων ετών, αποδείχθηκε ανήμπορη ή απρόθυμη να προσφέρει ουσιαστική στρατιωτική προστασία στο Ριάντ έναντι των πραγματικών απειλών από το Ιράν και τους Χούθι. Στο κρίσιμο αυτό σταυροδρόμι, η Τουρκία επέλεξε να… σφυρίζει αδιάφορα, αποκαλύπτοντας το κενό περιεχόμενο της εξωτερικής της πολιτικής και την αδυναμία της να λειτουργήσει ως αξιόπιστος πάροχος ασφάλειας.

Γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας

Η αντίθεση ανάμεσα στη δράση της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot και στην αμηχανία των εμπνευστών της συμφωνίας της Μέκκας είναι κάτι παραπάνω από αποκαλυπτική για το ποιος διαθέτει πραγματικό γεωπολιτικό εκτόπισμα στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα, ακολουθώντας μια σοβαρή, πολυδιάστατη και συνεπή εξωτερική πολιτική, χτίζει σταθερές συμμαχίες βασισμένες στην αμοιβαιότητα και στην ικανότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Δεν υπογράφει συμφωνίες εντυπωσιασμού που καταρρέουν με την πρώτη δυσκολία, αλλά επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες που αποδίδουν καρπούς όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Η παρουσία της ΕΛΔΥΣΑ στη Σαουδική Αραβία αποτελεί εμβληματικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής, καθώς αποδεικνύει ότι η χώρα μας είναι παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας, ικανός να προστατεύσει τα συμφέροντά του αλλά και να συνδράμει ουσιαστικά τους συμμάχους του.

Εν κατακλείδι, τα γεγονότα αυτά στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε φίλους και αντιπάλους. Στη σύγχρονη γεωπολιτική σκακιέρα, οι εντυπωσιακοί τίτλοι και οι διπλωματικές φιγούρες χωρίς έμπρακτη κάλυψη καταρρέουν μόλις εκδηλωθεί η πραγματική κρίση. Η Ελλάδα, με τη σκληρή δουλειά, την επιχειρησιακή ετοιμότητα των στελεχών της και την αποφασιστικότητά της, επιβεβαιώνει ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας από τα Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή, αφήνοντας πίσω της όσους επενδύουν σε χάρτινους πύργους και κενές συμφωνίες.