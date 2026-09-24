Συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στον ΟΗΕ – Στο επίκεντρο η ενέργεια και μια νέα τριμερής με την Κύπρο

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση τονίστηκε η σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα. Μάλιστα ο Νετανιάχου χαιρέτισε την απόφαση της Ελλάδας να προμηθευτεί ισραηλινά αμυντικά συστήματα.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, τις προετοιμασίες για μια ακόμη Τριμερή Σύνοδο Κορυφής των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου με την Κύπρο, καθώς και τις «εξελίξεις στην περιοχή».

Με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαιώνει για την συνέχιση της συνεργασίας με την Ελλάδα σε θέματα ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε: «Με την Ελλάδα συνεχίζουμε να προωθούμε τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και στη διεθνή σκηνή, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνόδου κορυφής Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου

«Πριν από την ομιλία στον ΟΗΕ, συνεχίζω να πραγματοποιώ πολιτικές συναντήσεις, μεταξύ άλλων με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Πρωθυπουργό της Σλοβενίας Γιάνεζ Γιάνσα.

Με την Ελλάδα συνεχίζουμε να προωθούμε τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και στη διεθνή σκηνή, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνόδου κορυφής Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου.

Με τη Σλοβενία – ανοίξαμε ισραηλινή πρεσβεία στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Λιουμπλιάνα, και οδηγήσαμε σε σημείο καμπής τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, που θα οδηγήσει σε στενό πολιτικό συντονισμό υπέρ του Ισραήλ».