Ρόδος: Θρήνος και συγκίνηση στο «ύστατο χαίρε» στον πυροσβέστη Πέτρο Διακάκη – ΦΩΤΟ

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Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε σήμερα, Πέμπτη 24/9, η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη Πέτρου Διακάκη στο χωριό Έμπωνας της Ρόδου. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία.

Στην εξόδιο ακολουθία παραβρέθηκαν εκτός από τους συγγενείς και φίλους του, ανώτεροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων, τοπικών αρχών και εθελοντικών ομάδων του νησιού.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των συναδέλφων του από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου, όπου υπηρετούσε ο 52χρονος.

Συνάδελφοί του αποτέλεσαν το άγημα που τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία, αποδίδοντάς του τις προβλεπόμενες τιμές στο ύστατο χαίρε.

Ο Πέτρος Διακάκης γεννήθηκε το 1974 στη Ρόδο και κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1999, ως εποχικός πυροσβέστης. Το 2012 απέκτησε την ιδιότητα του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης, ενώ το 2020 προήχθη στον βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη.

Υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου και έχασε τη ζωή του το απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου 2026, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Σήμερα, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, θα κυματίζουν μεσίστιες, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη του.

Πώς έγινε η τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30, στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στον ορεινό όγκο του Αττάβυρου, κοντά στα Σιάννα. Δύο τουρίστες είχαν εγκλωβιστεί και ζήτησαν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επρόκειτο για δύο Ιταλούς αναρριχητές.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου. Κατά την προσπάθεια προσέγγισης των δύο τουριστών, ο 52χρονος πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε σε βραχώδες σημείο και να έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στο φαράγγι. Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και αποτελούν αντικείμενο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.