Καλαμάτα: Την Δευτέρα απολογείται ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του – Μία ημέρα πριν, την παρακολουθούσε στην παραλία

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Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 38χρονος, ο οποίος έστησε καρτέρι στην 25χρονη πρώην σύντροφό του, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της, και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της, λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Τρίτης, στην Καλαμάτα.

Ο 38χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, ώστε να προετοιμάσει την απολογία του, με την δικηγόρο του να μην προχωρά σε δηλώσεις, αναφέροντας ότι θα τοποθετηθούν ενώπιον των αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

«Την σημάδεψε, πριν πυροβολήσει»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της 25χρονης κατέθεσε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας. Όπως είπε, η εντολέας του σώθηκε από καθαρή τύχη, καθώς ο κατηγορούμενος φέρεται να την σημάδεψε προτού πυροβολήσει δύο φορές εναντίον της, ενώ η γυναίκα πήγαινε στην εργασία της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πλευρά της 25χρονης, περίπου 10 λεπτά πριν από την επίθεση ο 38χρονος φέρεται να είχε τηλεφωνήσει στην πρώην σύντροφό του και να την είχε απειλήσει, λέγοντάς της: «Η ζωή σου είναι λίγη».

Την προηγούμενη της επίθεσης, μάλιστα, ο δράστης παρακολουθούσε την 25χρονη στην παραλία και τη φωτογράφισε χωρίς τη θέλησή της. Για το συγκεκριμένο περιστατικό ο 38χρονος κατηγορείται και για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ο δράστης και το θύμα διατηρούσαν σχέση δύο ετών, αλλά χώρισαν πριν από περίπου 1,5 μήνα. Σύμφωνα με την πλευρά της 25χρονης, είχαν προηγηθεί κι άλλα περιστατικά ζηλοτυπίας, για τα οποία δεν είχε γίνει καταγγελία στις αρχές.

Έξι μήνες με αναστολή στον πατέρα του δράστη

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας δικάστηκε και ο πατέρας του 38χρονου για πλημμελή φύλαξη του όπλου που χρησιμοποίησε ο δράστης για να πυροβολήσει κατά της 25χρονης. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή 500 ευρώ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, αφενός για το γεγονός ότι η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε πολυσύχναστο και κεντρικότατο σημείο της πόλης και αφετέρου γιατί τα περιστατικά εμφυλης βίας συνεχίζονται λίγους μόλις μήνες μετά την γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η ΕΛΑΣ, ανέφερε τα εξής:

«Συνελήφθη, σήμερα (23.9.2026) το πρωί, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 38χρονος ημεδαπός για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή, σε βάρος ημεδαπής.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, περί προσωπικών δεδομένων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την προανάκριση, σήμερα (23.9.2026) το πρωί, στην Καλαμάτα, ο 38χρονος αφού πρώτα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, την απείλησε, ενώ στη συνέχεια, τη στιγμή που η παθούσα μετέβαινε στην εργασία της ο κατηγορούμενος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο κατά αυτής και ακολούθως επιβιβάστηκε στο όχημά του και τράπηκε σε φυγή.

Κατά τη διαφυγή του, ο ανωτέρω ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, προσκρούοντας με το όχημά του σε έτερο όχημα εγκαταλείποντας το σημείο.

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και επισταμένες αναζητήσεις αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, ο 38χρονος εντοπίστηκε άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα και συνελήφθη.

Κατόπιν ερευνών που διενεργήθηκαν, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρησιμοποιηθέν κυνηγετικό όπλο, με άδεια σε ισχύ, το οποίο ανήκει σε 68χρονο ημεδαπό, ο οποίος προσήλθε αυτοβούλως και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Τέλος, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 38χρονος την 22.9.2026 το απόγευμα, είχε φωτογραφήσει την παθούσα χωρίς τη θέλησή της.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας».