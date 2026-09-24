Νίκος Απέργης: «Είμαι λίγο αρρωστοφοβικός – Η τσάντα μου είναι ένα κινητό φαρμακείο»

Ο Νίκος Απέργης αναφέρθηκε στις δύο δουλειές που θα μπορούσε να κάνει αν δεν ήταν τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο «Happy Day». Επιπλέον, ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε για τον έντονο φόβο που έχει με τις ασθένειες, περιγράφοντας την τσάντα του ως ένα «κινητό φαρμακείο».

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Νίκος Απέργης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Απέργης σε συνέντευξή του στο «Happy Day» αναφέρθηκε στις δύο δουλειές που θα μπορούσε να κάνει αν δεν ήταν τραγουδιστής, ενώ μίλησε και για τον φόβο του με τις ασθένειες.
  • Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως «αν δεν ήμουν τραγουδιστής… η μία είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και από την άλλη θα έβρισκα πολύ ενδιαφέρον να είμαι και ταξιτζής».
  • Για την αρρωστοφοβία του, ο Νίκος Απέργης εξήγησε ότι «είμαι λίγο αρρωστοφοβικός… Η τσάντα μου είναι ένα κινητό φαρμακείο».

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Στις δύο δουλειές που θα μπορούσε να κάνει, αν δεν ασχολούνταν επαγγελματικά με τον κόσμο της μουσικής, αναφέρθηκε ο Νίκος Απέργης σε συνέντευξή του στο «Happy Day». Παράλληλα, ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε για τον φόβο που έχει με το θέμα των ασθενειών.

Σχετικά με τα δύο επαγγέλματα που θα μπορούσε να κάνει αν δεν ήταν τραγουδιστής, ο Νίκος Απέργης αποκάλυψε στη συνέντευξή του πως: «Μου αρέσουν δύο δουλειές πάρα πολύ, αν δεν ήμουν τραγουδιστής, και τις έχω σκεφτεί.

Η μία είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και από την άλλη θα έβρισκα πολύ ενδιαφέρον να είμαι και ταξιτζής, επειδή μου αρέσει να οδηγώ πάρα πολύ». 

Μιλώντας για το θέμα της αρρωστοφοβίας που έχει, ο ερμηνευτής εξήγησε ότι: «Κοίτα, επειδή είμαι λίγο αρρωστοφοβικός, γενικά με τις ασθένειες δεν τα πάω πολύ καλά, αυτή η αρρωστοφοβία μου, ας το πούμε έτσι, σε συνδυασμό με τη δουλειά μου, αυτή είναι μία η φοβία που έχω. Η τσάντα μου είναι ένα κινητό φαρμακείο». 

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