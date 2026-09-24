Θάνατος Μαζωνάκη: «Μας είπε να πούμε ότι ο τραγουδιστής ήρθε στις 15:00 με 15:30» – Όσα ανέφερε η νοσηλεύτρια του ιατρείου του Κολωνακίου μετά την κατάθεσή της

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, το απόγευμα που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, περιέγραψε στην εκπομπή «Live News» του MEGA μία από τις νοσηλεύτριες που εργάζονταν εκεί. Η μάρτυρας αναφέρθηκε στα τηλεφωνήματα που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 16:00, στο πρόβλημα με τον απινιδωτή, αλλά και σε όσα φέρεται να της ζήτησε η κατηγορούμενη γιατρός να αναφέρει για την ώρα άφιξης του τραγουδιστή.

Η νοσηλεύτρια εξήγησε ότι βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, μαζί με άλλη ασθενή της γιατρού, η οποία υποβαλλόταν επίσης σε θεραπεία «Inus». Όπως ανέφερε, αντιλήφθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα με τον τραγουδιστή γύρω στις 16:00, όταν η γιατρός φώναξε τον σύζυγό της, ο οποίος είναι επίσης κατηγορούμενος στην υπόθεση.

«Το μόνο που θυμάμαι μετά είναι ότι υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση, ένας πανικός», δήλωσε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν, επισημαίνοντας ότι η πρώτη έγινε στις 16:10, όταν η γιατρός τής ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο για να μάθει εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

«Το πρώτο τηλεφώνημα έγινε στις 16:10 σε μια αναισθησιολόγο», ανέφερε, εξηγώντας ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της γιατρού.

«Η απάντηση της αναισθησιολόγου ήταν ότι δεν υπάρχει. Το δεύτερο τηλεφώνημα έγινε στον κύριο από τον οποίο είχαμε προμηθευτεί τον απινιδωτή, γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής. Ο άνθρωπος μας εξήγησε ότι έπρεπε να φορτίσει και όλα αυτά. Αυτά τα τηλεφωνήματα έγιναν μετά τις 16:00», πρόσθεσε.

Τι υποστήριξε για τη μέθη και την ώρα άφιξης του τραγουδιστή

Η νοσηλεύτρια αναφέρθηκε και στην προηγούμενη επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, όταν είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία. Περιγράφοντας την εικόνα που είχε σχηματίσει για τον τραγουδιστή, είπε ότι «φαινόταν σαν να τον απασχολεί κάτι, λίγο πιο ανήσυχος».

Ερωτηθείσα για τη χρήση μέθης κατά τη θεραπεία «Inus», υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν περιλαμβανόταν στο πρωτόκολλο που ακολουθούσαν.

«Δεν είναι στο πρωτόκολλο αυτό. Δεν κάνουν μέθη όσοι κάνουν το “Inus”», δήλωσε.

Η νοσηλεύτρια αναφέρθηκε επίσης σε όσα φέρεται να της ζήτησε η κατηγορούμενη γιατρός μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Όπως υποστήριξε, της υπέδειξε να αναφέρει συγκεκριμένη ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

«Ναι, αυτό το κατέθεσα σήμερα. Ήταν το ίδιο βράδυ που πήγα για ανάκριση και μου είπε να πω τη συγκεκριμένη ώρα. Ότι ήρθε γύρω στις 15:00 με 15:30», ανέφερε, απαντώντας στην ερώτηση εάν της είχε ζητηθεί να πει συγκεκριμένα πράγματα.

Τι είπε για τους ελέγχους του ΙΣΑ

Η νοσηλεύτρια μίλησε επίσης για τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο, επισημαίνοντας ότι ήταν παρούσα σε έναν από αυτούς.

«Έτυχε να είμαι μία φορά», είπε, εξηγώντας ότι, κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου ελέγχου, η κατηγορούμενη γιατρός βρισκόταν σε δωμάτιο μαζί με ασθενή. Όπως υποστήριξε, οι ελεγκτές δεν εισήλθαν στον συγκεκριμένο χώρο.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη λειτουργία του ιατρείου και υποστήριξε ότι το προσωπικό δεν γνώριζε πως υπήρχαν ζητήματα νομιμότητας.

«Καμία μας δεν το γνώριζε ότι είναι παράνομο όλο αυτό», δήλωσε.