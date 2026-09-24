Σε εξέλιξη η συνάντηση Σι Τζινπίνγκ-Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο – «Έχουμε χτίσει μια πραγματικά σπουδαία φιλία»

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, βρίσκεται στον Λευκό Οίκο όπου τον υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την υποδοχή που του επιφύλαξε στην αεροπορική βάση Άντριους.

Πριν από το επίσημο δείπνο που οργανώνει η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, ο Σι θα παρακολουθήσει μια στρατιωτική παρέλαση και μια επίδειξη μαχητικών αεροσκαφών.

Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση των δύο ηγετών. Στην ατζέντα είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον.

Τραμπ: «Έχουμε χτίσει μια πραγματικά σπουδαία φιλία»

Πριν από τη συνάντησή τους οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε δηλώσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε σήμερα τη «μεγάλη φιλία» του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. «Ο πρόεδρος Σι και εγώ έχουμε σφυρηλατήσει μια φιλία – πραγματικά μια μεγάλη φιλία – που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα ζωτικά συμφέροντα των λαών μας», δήλωσε ο Τραμπ καλωσορίζοντας τον Κινέζο πρόεδρο, δηλώνοντας περήφανος για τη σχέση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώσει ότι θα συζητήσει με τον Σι «καυτά ζητήματα» όπως η «ασφάλεια» και η Τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ).

«Θα συζητήσουμε καυτά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και την σούπερ-νοημοσύνη», δήλωσε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρο με τον οποίο αναφέρεται στην ΤΝ τις τελευταίες ημέρες.

Παράλληλα είπε ότι οι δύο ηγέτες θα συνεχίσουν να εργάζονται μαζί για ένα καλύτερο μέλλον και για μια πιο ισορροπημένη εμπορική σχέση.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας εργάζονται για την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης εμπορικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές για τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους, ανέφερε.