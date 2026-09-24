Δύο εργάτες σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο υπό κατεδάφιση θέατρο Μπάντμιντον – Μεταφέρονται στον «Ερυθρό Σταυρό»

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9), στο θέατρο Μπάντμιντον, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατεδάφισης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργάτες εντοπίστηκαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία περίπου στις 14:05 και δυνάμεις της να σπεύσουν στο σημείο.

Συγκεκριμένα, μετέβησαν τρία οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στους δύο εργάτες. Στη συνέχεια, έσπευσαν δύο μηχανές και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Μεταφέρονται στον «Ερυθρό Σταυρό»

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο εργάτες έχουν τις αισθήσεις τους και η κατάστασή τους είναι καλή. Αυτή την ώρα, μεταφέρονται στο νοσοκομείο «Ερυθρό Σταυρό» για την παροχή περαιτέρω ιατρικής βοήθειας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το τι συνέβη και οι δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους, ωστόσο, εικάζεται ότι είναι πιθανόν να εισέπνευσαν καπνούς ή αέριο.