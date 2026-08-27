Ξεκίνησε η κατεδάφιση του κτιρίου του Μπάντμιντον – Δείτε φωτογραφίες

Με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του Μπάντμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ως πλήρης κυρίαρχος της έκτασης, προχωρά στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας, ενώ ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης των προσωρινών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία χώρων πρασίνου.

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ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Badminton ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΥΔΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΕΘΑ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του Μπάντμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή.
  • Η κατεδάφιση πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1970/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
  • Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε πως «τώρα είναι η στιγμή για την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton», τονίζοντας την ανάγκη για ανοιχτά προσβάσιμους χώρους πρασίνου.

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Με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1970/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ξεκίνησε σήμερα τις εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του Μπάντμιντον, οι οποίες εξελίσσονται ταχύτατα, στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη).

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο υπουργείο, το οποίο προέβη στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας.

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Badminton ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΥΔΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΕΘΑ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Badminton ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΥΔΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΕΘΑ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Badminton ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΥΔΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΕΘΑ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Badminton ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΥΔΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΕΘΑ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ

«Tώρα είναι η στιγμή για την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton»

«Πιστεύω ότι τώρα είναι η στιγμή για την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton. Αυτή πρέπει να είναι η προμετωπίδα μας, διαφορετικά οι εξελίξεις θα είναι ανάποδες. Αν συζητάμε γενικά χωρίς έναν ξεκάθαρο πρώτο στόχο, τότε θα έρθει Προεδρικό Διάταγμα, θα αλλάξει όλη η ιστορία και θα βρεθούμε σε ένα άλλο περιβάλλον, σε μία άλλη συνθήκη.

Θυμίζω ότι η Πολιτεία είχε δεσμευτεί από το 2004, ότι οι προσωρινές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν. Η δέσμευση αυτή παραμένει ανεκπλήρωτη επί δεκαετίες. Και θυμίζω ότι είμαστε σε φάση κλιματικής κρίσης, όπου οι μεγάλοι και ανοιχτά προσβάσιμοι χώροι πρασίνου αποτελούν επιτακτική προτεραιότητα παγκοσμίως, πόσο μάλλον σε μία πόλη που πλήττεται από την κλιματική κρίση.», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

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