Ξεκίνησε η κατεδάφιση του κτιρίου του Μπάντμιντον – Δείτε φωτογραφίες

Με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1970/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ξεκίνησε σήμερα τις εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του Μπάντμιντον, οι οποίες εξελίσσονται ταχύτατα, στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη).

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο υπουργείο, το οποίο προέβη στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας.

«Tώρα είναι η στιγμή για την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton»

«Πιστεύω ότι τώρα είναι η στιγμή για την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton. Αυτή πρέπει να είναι η προμετωπίδα μας, διαφορετικά οι εξελίξεις θα είναι ανάποδες. Αν συζητάμε γενικά χωρίς έναν ξεκάθαρο πρώτο στόχο, τότε θα έρθει Προεδρικό Διάταγμα, θα αλλάξει όλη η ιστορία και θα βρεθούμε σε ένα άλλο περιβάλλον, σε μία άλλη συνθήκη.

Θυμίζω ότι η Πολιτεία είχε δεσμευτεί από το 2004, ότι οι προσωρινές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν. Η δέσμευση αυτή παραμένει ανεκπλήρωτη επί δεκαετίες. Και θυμίζω ότι είμαστε σε φάση κλιματικής κρίσης, όπου οι μεγάλοι και ανοιχτά προσβάσιμοι χώροι πρασίνου αποτελούν επιτακτική προτεραιότητα παγκοσμίως, πόσο μάλλον σε μία πόλη που πλήττεται από την κλιματική κρίση.», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.