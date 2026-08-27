Μητσοτάκης για Κωνσταντέλια: «Άκουσα έναν θυμωμένο νεαρό να λέει “ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια”»

Στην μετακίνηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

«Ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βορείου Ελλάδος, άκουγα τοπικό ραδιόφωνο και ένας αρκετά θυμωμένος νεαρός είπε : “Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια”. Λέω “εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα γι’ αυτό”. Όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να υπεισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης» πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, για τις μεγάλες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών το φετινό καλοκαίρι σε όλη την Ευρώπη.