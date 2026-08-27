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Μητσοτάκης για Μετρό Θεσσαλονίκης: «Το είπαμε και το κάναμε, ξεκινά η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες» – ΒΙΝΤΕΟ από τα εγκαίνια

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και στα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν την πόλη, κατά την τελετή έναρξης λειτουργίας της νέας επέκτασης, η οποία προσθέτει πέντε νέους σταθμούς και 15 νέους συρμούς. Υπογράμμισε ότι το Μετρό, που χρειάστηκε σχεδόν 40 χρόνια για να ολοκληρωθεί, αποτελεί πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης και ανακοίνωσε την προώθηση του σχεδιασμού για επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Μετρό Καλαμαριάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η επέκταση διαμορφώνει συνολική διαδρομή περίπου 15 χιλιομέτρων μέχρι τη Μίκρα.
  • «Το είπαμε και το κάναμε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας το Μετρό παράδειγμα πως μεγάλα έργα υλοποιούνται με σχέδιο, επιμονή και συνέπεια.
  • Ανακοινώθηκε επίσης η επέκταση του Μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, όπως η Νεάπολη και ο Εύοσμος, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι «οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού».

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Στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και στα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν την πόλη αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην τελετή έναρξης λειτουργίας της νέας επέκτασης.

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Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι τον Νοέμβριο του 2024 είχε πραγματοποιηθεί το πρώτο δρομολόγιο της βασικής γραμμής του Μετρό, από τη Νέα Ελβετία μέχρι τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, και σήμερα προστίθενται πέντε νέοι σταθμοί και 15 νέοι συρμοί, διαμορφώνοντας συνολική διαδρομή περίπου 15 χιλιομέτρων μέχρι τη Μίκρα.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η επέκταση θα αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων της Καλαμαριάς και θα συμβάλει στην αναβάθμιση της περιοχής, επισημαίνοντας παράλληλα τη συνολική αλλαγή στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης, με το Μετρό και τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία.

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Αναφερόμενος στην πολυετή καθυστέρηση του έργου, σημείωσε ότι χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια για να φτάσει η Θεσσαλονίκη στο σημερινό αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντας το Μετρό πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια και πρόσβαση για όλους.

Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Μετρό Καλαμαριάς

«Το είπαμε και το κάναμε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι το Μετρό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της κυβερνητικής αντίληψης πως μεγάλα έργα και μεταρρυθμίσεις μπορούν να υλοποιηθούν, όταν υπάρχει σχέδιο, επιμονή και συνέπεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε το έργο, όπως προσφυγές, καθυστερήσεις, αυξημένο κόστος, γραφειοκρατία και ζητήματα χρηματοδότησης, αλλά και στην ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στα υπόλοιπα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη, μεταξύ των οποίων ο δυτικός προαστιακός, η επέκταση του 6ου προβλήτα, το κέντρο logistics στο στρατόπεδο Γκόνου και η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η επέκταση προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι, μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, προχωρά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός για την επέκταση του Μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, με στόχο να εξυπηρετηθούν περιοχές όπως η Νεάπολη, η Σταυρούπολη, η Ευκαρπία, οι Αμπελόκηποι, ο Εύοσμος και το Κορδελιό.

«Οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε σύγχρονες υποδομές.

Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους εργαζόμενους που συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους Θεσσαλονικείς και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Καλαμαριάς για την ταλαιπωρία που υπέστησαν κατά τις εργασίες.

Παράλληλα, έθεσε ως ορόσημο την 1η Απριλίου 2027 για την ολοκλήρωση της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, δηλώνοντας ότι θα επιστρέψει στην περιοχή για τα εγκαίνια.

«Καλοτάξιδη η επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε βίντεο:

 

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