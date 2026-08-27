Με το Μετρό Καλαμαριάς έφτασε στα εγκαίνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Ο Πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος επιβάτης σήμερα – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπήρξε ο πρώτος επιβάτης της νέας επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης για τη σημερινή ημέρα.

Ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στον συρμό από τον σταθμό «Μεραρχία» και πραγματοποίησε τη διαδρομή μέχρι τον σταθμό «Μίκρα», σηματοδοτώντας την έναρξη της τελετής παράδοσης του έργου.

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Υποδομές, Σταθμοί και Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το νέο έργο προσθέτει στο υφιστάμενο δίκτυο 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής και πέντε νέους σταθμούς:

Νομαρχία

Καλαμαριά

Αρετσού (με ιδιαίτερα μεγάλο βάθος κατασκευής)

Νέα Κρήνη

Μίκρα (ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης)

Η μέση απόσταση μεταξύ των σταθμών ανέρχεται στα 900 μέτρα. Ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά σημεία του έργου υπήρξε η σύνδεση του νέου κλάδου με τη βασική γραμμή, στο τμήμα μεταξύ των σταθμών «25ης Μαρτίου» και «Νομαρχία».

Στο μεταξύ, εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα απευθείας πληρωμής στις πύλες με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, χωρίς την αναγκαιότητα έκδοσης φυσικού εισιτηρίου, σύστημα που προγραμματίζεται να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρο το δίκτυο.