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Με το Μετρό Καλαμαριάς έφτασε στα εγκαίνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Ο Πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος επιβάτης σήμερα – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπήρξε ο πρώτος επιβάτης της νέας επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης για τη σημερινή ημέρα. Ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε τη διαδρομή από τον σταθμό «Μεραρχία» μέχρι τον σταθμό «Μίκρα», σηματοδοτώντας την έναρξη της τελετής παράδοσης του έργου.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Μετρό Καλαμαριάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπήρξε ο πρώτος επιβάτης της νέας επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης για τη σημερινή ημέρα.
  • Ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στον συρμό από τον σταθμό «Μεραρχία».
  • Πραγματοποίησε τη διαδρομή μέχρι τον σταθμό «Μίκρα», σηματοδοτώντας την έναρξη της τελετής παράδοσης του έργου.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπήρξε ο πρώτος επιβάτης της νέας επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης για τη σημερινή ημέρα.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ώρα μηδέν για τα εγκαίνια των 5 νέων σταθμών παρουσία του Μητσοτάκη – Ξεκινούν τα δρομολόγια από και προς Καλαμαριά

Ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στον συρμό από τον σταθμό «Μεραρχία» και πραγματοποίησε τη διαδρομή μέχρι τον σταθμό «Μίκρα», σηματοδοτώντας την έναρξη της τελετής παράδοσης του έργου.

Δείτε φωτογραφίες:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Μετρό Καλαμαριάς

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Μετρό Καλαμαριάς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Μετρό Καλαμαριάς

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Μετρό Καλαμαριάς

Δείτε βίντεο:

Υποδομές, Σταθμοί και Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το νέο έργο προσθέτει στο υφιστάμενο δίκτυο 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής και πέντε νέους σταθμούς:

  • Νομαρχία
  • Καλαμαριά
  • Αρετσού (με ιδιαίτερα μεγάλο βάθος κατασκευής)
  • Νέα Κρήνη
  • Μίκρα (ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης)

Η μέση απόσταση μεταξύ των σταθμών ανέρχεται στα 900 μέτρα. Ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά σημεία του έργου υπήρξε η σύνδεση του νέου κλάδου με τη βασική γραμμή, στο τμήμα μεταξύ των σταθμών «25ης Μαρτίου» και «Νομαρχία».

Στο μεταξύ, εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα απευθείας πληρωμής στις πύλες με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, χωρίς την αναγκαιότητα έκδοσης φυσικού εισιτηρίου, σύστημα που προγραμματίζεται να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρο το δίκτυο.

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