Με το Μετρό Καλαμαριάς έφτασε στα εγκαίνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Ο Πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος επιβάτης σήμερα – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπήρξε ο πρώτος επιβάτης της νέας επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης για τη σημερινή ημέρα.
Ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στον συρμό από τον σταθμό «Μεραρχία» και πραγματοποίησε τη διαδρομή μέχρι τον σταθμό «Μίκρα», σηματοδοτώντας την έναρξη της τελετής παράδοσης του έργου.
Δείτε φωτογραφίες:
Δείτε βίντεο:
Υποδομές, Σταθμοί και Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το νέο έργο προσθέτει στο υφιστάμενο δίκτυο 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής και πέντε νέους σταθμούς:
- Νομαρχία
- Καλαμαριά
- Αρετσού (με ιδιαίτερα μεγάλο βάθος κατασκευής)
- Νέα Κρήνη
- Μίκρα (ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης)
Η μέση απόσταση μεταξύ των σταθμών ανέρχεται στα 900 μέτρα. Ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά σημεία του έργου υπήρξε η σύνδεση του νέου κλάδου με τη βασική γραμμή, στο τμήμα μεταξύ των σταθμών «25ης Μαρτίου» και «Νομαρχία».
Στο μεταξύ, εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα απευθείας πληρωμής στις πύλες με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, χωρίς την αναγκαιότητα έκδοσης φυσικού εισιτηρίου, σύστημα που προγραμματίζεται να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρο το δίκτυο.