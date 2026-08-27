11η Σεπτεμβρίου: Ορίστηκε η δίκη για τον φερόμενο ως εγκέφαλο των τρομοκρατικών επιθέσεων, Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ

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Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας, ο φερόμενος ως εγκέφαλος του σχεδίου, Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ, θα καθίσει επιτέλους στο εδώλιο, με τη δίκη του να ορίζεται για τις 5 Ιουνίου 2028.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει εκείνες τις τρομοκρατικές επιθέσεις ως «την πιο αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια σε αμερικανικό έδαφος στη σύγχρονη ιστορία».

Ο δικαστής της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, αντισυνταγματάρχης Μάικλ Α. Σράμα, αποφάνθηκε την Τετάρτη ότι η δίκη για τον Μοχάμεντ και τους τρεις συγκατηγορούμενους του θα ξεκινήσει σε δύο χρόνια, απορρίπτοντας το αίτημα των εισαγγελέων για το 2027, κρίνοντας ότι η ημερομηνία αυτή ήταν πολύ νωρίς.

Σύμφωνα με τον δικαστή, η έναρξη το 2028 επιτρέπει τον απαραίτητο επιπλέον χρόνο για να διευθετηθούν δικαστικά ζητήματα, όπως η επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να παρουσιαστούν.

Στο δικαστικό έγγραφο κατονομάζονται επίσης ως φερόμενοι συνεργοί οι Ουαλίντ μπιν Ατάς, Αλί Αμπντούλ Αζίζ Αλί και Μουσταφά αλ Χαουσάουι.

Ο ρόλος του στις επιθέσεις

Τον επόμενο μήνα συμπληρώνονται 25 χρόνια από τότε που οι αεροπειρατές έριξαν επιβατικά αεροπλάνα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια, ενώ μια ακόμη πτήση συνετρίβη σε χωράφι στην Πενσυλβάνια.

Περίπου 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις.

Ο Μοχάμεντ κατηγορείται ότι συνέλαβε την ιδέα της εκπαίδευσης πιλότων με σκοπό να ρίξουν εμπορικά αεροσκάφη πάνω σε κτίρια και ότι παρουσίασε αυτά τα σχέδια στον Οσάμα Μπιν Λάντεν, τον ηγέτη της Αλ Κάιντα.

Ο ίδιος, μηχανικός με σπουδές στις ΗΠΑ, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι σχεδίασε την «επιχείρηση της 11ης Σεπτεμβρίου από το Α έως το Ω».

Ο Μοχάμεντ συνελήφθη μαζί με τον αλ Χαουσάουι στο Πακιστάν τον Μάρτιο του 2003 και κρατείται στη στρατιωτική φυλακή του Γκουαντάναμο από τον Σεπτέμβριο του 2006.

Η ακυρωμένη συμφωνία

Προηγουμένως, ο Μοχάμεντ είχε καταλήξει σε συμφωνία ομολογίας με βάση την οποία θα παραδεχόταν την ενοχή του, με αντάλλαγμα να αποφύγει τη θανατική ποινή και να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή.

Η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε έπειτα από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων και υπεγράφη από αξιωματούχο που είχε διοριστεί από τον τότε υπουργό Άμυνας, Λόιντ Όστιν.

Ωστόσο, ο Όστιν φέρεται να αιφνιδιάστηκε από την εξέλιξη και προσπάθησε αμέσως να την ανακαλέσει, ενώ ένα ομοσπονδιακό εφετείο ακύρωσε οριστικά τη συμφωνία το περασμένο καλοκαίρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η στρατιωτική φυλακή στον Κόλπο του Γκουαντάναμο άνοιξε έξι μήνες μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Μέχρι και σήμερα, περίπου 15 κρατούμενοι εξακολουθούν να κρατούνται εκεί.

Πηγή: BBC